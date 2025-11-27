Проєкти
Супермама

Супермама 10 сезон 36 випуск - дивитись онлайн від 27.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 36 випуск від 27 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 27.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 36 випуск – дивитись онлайн від 27.11.2025
Супермама Випуск 36 Супермама 10 сезон 36 випуск від 27.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 36 | 27.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 36 випуск від 27.11.2025 та дізнайтеся, що такого сталося в гостях у мами майбутнього бізнесмена, що вона вигнала суперниць із дому!

Зустріч почалася напружено – матусі тільки-но зайшли до дому, а вже опинились у центрі суперечки. Мам-контроль вирішив перевірити хазяйновитість Каті, та ця ініціатива миттєво переросла у справжній скандал на підвищених тонах і з нецензурною лексикою. Що так вивело хазяйку з рівноваги? І чому гості були не в захваті від гостинності Каті? Покаже 36 випуск проєкту СТБ Супермама!

Ще більше шокує мам історія Каті про те, як вона виставила сина з речами за двері за непослух. Мама вважає, що таким чином вона дала йому урок. Але як насправді такі методи впливають на дитину? Чи не стане для сина Каті така поведінка травматичною? Матусі поспілкуються з хлопчиком особисто та виявлять, що ще відбувається в їхній родині. Чому син Каті почне агресивно захищатися від мам? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 36 випуск від 27.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді!

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 35 випуск від 26.11.2025

