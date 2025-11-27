Проекты
Супермама

Супермама 10 сезон 36 выпуск - смотреть онлайн от 27.11.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 36 выпуск от 27 ноября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 27.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 36 выпуск от 27.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 36 | 27.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 36 выпуск от 27.11.2025 и узнайте, что произошло в гостях у мамы будущего бизнесмена, которая выгнала соперниц из дома!

Встреча началась напряженно – мамы только вошли в дом, а уже оказались в центре конфликта. Мам-контроль решил проверить хозяйственность Кати, но эта инициатива мгновенно переросла в настоящий скандал на повышенных тонах и с нецензурной лексикой. Что так вывело хозяйку из равновесия? И почему гости были не в восторге от гостеприимства Кати? Покажет 36 выпуск проекта СТБ Супермама.

Ещё больше шокирует мам история Кати о том, как она выставила сына с вещами за дверь за непослушание. Мама считает, что таким образом она преподала ему урок. Но как на самом деле такие методы влияют на ребёнка? Не станет ли для сына Кати такое поведение травматичным? Мамы пообщаются с мальчиком лично и выяснят, что ещё происходит в их семье. Почему сын Кати начнёт агрессивно защищаться от мам? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 36 выпуск от 27.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы!  

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26.11.2025

