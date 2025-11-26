Супермама 10 сезон 35 випуск – дивитись онлайн від 26.11.2025

Випуск 35 | 26.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 35 випуск від 26.11.2025 на сайті СТБ!

Мама вільного «пацана» Віта Ямайка вже готова розповісти найцікавіше про своє життя і методи виховання, щоб перемогти в шоу Супермама. Але чи дадуть їй суперниці зелене світло на цьому шляху? Чи встромлятимуть палиці в колеса? Дізнайтеся просто зараз!

Віта – відома блогерка, підприємиця, дружина військового й мама шістнадцятирічного сина Віктора. Учасниця реаліті Супермама 2025 виховує підлітка за простим правилом: дитина краще знає, що їй треба, тому батьки мають від неї відчепитися. Наскільки це здорова позиція щодо виховання? Усе пояснить Дмитро Карпачов! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 35 випуск від 26.11.2025.

