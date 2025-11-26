Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 35 выпуск - смотреть онлайн от 26.11.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26 ноября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 26.11.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 35 Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 35 | 26.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26.11.2025 на сайте СТБ!

Мама свободного «пацана» Вита Ямайка уже готова рассказать самое интересное о своей жизни и методах воспитания, чтобы победить в шоу Супермама. Но дадут ли ей соперницы зеленый свет на этом пути? Или будут вставлять палки в колеса? Узнайте прямо сейчас!

Вита – известная блогерша, предпринимательница, жена военного и мама шестнадцатилетнего сына Виктора. Участница реалити Супермама 2025 воспитывает подростка согласно простому правилу: ребенок лучше знает, что ему нужно, поэтому родители должны от него отцепиться. Насколько это здоровая позиция в воспитании? Все объяснит Дмитрий Карпачев! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26.11.2025.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 34 выпуск от 25.11.2025

