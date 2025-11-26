Супермама 10 сезон 35 выпуск — смотреть онлайн от 26.11.2025

Выпуск 35 | 26.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26.11.2025 на сайте СТБ!

Мама свободного «пацана» Вита Ямайка уже готова рассказать самое интересное о своей жизни и методах воспитания, чтобы победить в шоу Супермама. Но дадут ли ей соперницы зеленый свет на этом пути? Или будут вставлять палки в колеса? Узнайте прямо сейчас!

Вита – известная блогерша, предпринимательница, жена военного и мама шестнадцатилетнего сына Виктора. Участница реалити Супермама 2025 воспитывает подростка согласно простому правилу: ребенок лучше знает, что ему нужно, поэтому родители должны от него отцепиться. Насколько это здоровая позиция в воспитании? Все объяснит Дмитрий Карпачев! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 35 выпуск от 26.11.2025.

