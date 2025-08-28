Щоденник «Супермами»: Як заохотити дитину до саморозвитку

Ведучий сімейного реаліті на СТБ Дмитро Карпачов щотижня ділиться з суперматусями цінними порадами та лайфхаками щодо виховання дітей. Ведучий наголошує, що залучення дітей до саморозвитку — це важливе завдання для всіх батьків. Відкриваючи перед дітьми шлях власного розвитку, батьки дарують їм ключі до успіху у майбутньому. Проте, це не лише навчання, а й саморозвиток. Потрібно заохочувати в дитині бажання досягати більшого, відкривати їй нові горизонти та розвивати свій потенціал.

Отже, одна з учасниць реаліті «Супермама»-7 Юля, практична мама заохочує дитину до саморозвитку. Юля сама робить дитячі іграшки з підручних матеріалів. Вона займається розвитком доньки з 10 місяців, і наразі Уляна вже знає назви столиць всіх країн світу. Матуся вкладає багато зусиль у виховання своєї дитини. Такий креативний метод заохотити дитину до розвитку дуже імпонує Дмитру Карпачову.

«По-перше, діти дійсно дуже втомлюються та втрачають інтерес до навчання, а в грі дитина легше та швидше засвоює нову інформацію. По-друге, навіть багато іграшок для розвитку не гарантують зацікавленість малечі, а дивні на чийсь погляд вправи з побутовими речами, викликають захват та відчуття причетності дитини до світу дорослих. Третє, підтримуйте з дитиною відкриті та позитивні стосунки. Нагадайте собі, що ви й ваша дитина в одній команді. Це дозволить вам бути впливовими, що є найважливішим інструментом батьківства. Покарання, проповідування та погрози ні до чого не приведуть і можуть навпаки погіршити ситуацію».

Зважаючи на важливість розвитку дитячої уяви та логічного мислення для формування особистості, Дмитро Карпачов пропонує ряд цікавих ігор та лайфхаків, які не лише розвивають ці навички, а й збагачують дитячий світогляд. «Подбайте, щоб ваша дитина хотіла дізнаватися більше», — зазначає ведучий.

Як заохотити дитину до саморозвитку

«Магазин-каса»: Батьки можуть організувати гру, де дитина виступає в ролі продавця в магазині. Вона вчиться рахувати гроші, взаємодіяти з покупцями та розвивати соціальні навички. «Відгадай предмет»: Використовуючи невеликі предмети з дому (наприклад, олівець, ложка, м’яч), батьки можуть пропонувати дитині вгадати, який предмет вони тримають за спиною. Це розвиває уяву та увагу. «Побудуй свій світ»: За допомогою конструкторів або різноманітних матеріалів (лего, папір, клей), дитина може створювати свій власний світ: будувати будівлі, тварин, транспорт та інше. Це стимулює креативність та просторове мислення.

