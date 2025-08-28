Дневник «Супермамы»: Как привлечь ребенка к саморазвитию

Ведущий семейного реалити на СТБ Дмитрий Карпачев еженедельно делится с супермамами ценными советами и лайфхаками по воспитанию детей. Ведущий отмечает, что привлечение детей к саморазвитию – это важная задача для всех родителей. Открывая перед детьми путь собственного развития, родители дарят им ключи к успеху в будущем. Однако это не только обучение, но и саморазвитие. Следует поощрять в ребенке желание достигать большего, открывать ему новые горизонты и развивать свой потенциал.

Итак, одна из участниц реалити «Супермама»-7 Юля, практичная мама поощряет ребенка к саморазвитию. Юля сама делает детские игрушки из подручных материалов. Она занимается развитием дочери с 10 месяцев, и сейчас Ульяна уже знает названия столиц всех стран мира. Мамочка вкладывает много усилий в воспитание своего ребенка. Такой креативный метод привлечь ребенка к развитию очень импонирует Дмитрию Карпачеву.

«Во-первых, дети действительно очень устают и теряют интерес к учебе, а в игре ребенок легче и быстрее усваивает новую информацию. Во-вторых, даже многие игрушки для развития не гарантируют заинтересованность малышей, а странные на чей-то взгляд упражнения с бытовыми вещами, вызывают восторг и чувство причастности ребенка к миру взрослых. В-третьих, поддерживайте с ребенком открытые и положительные отношения. Напомните, что вы и ваш ребенок в одной команде. Это позволит вам быть влиятельными, являющимися важнейшим инструментом родительства. Наказания, проповеди и угрозы ни к чему не приведут и могут наоборот усугубить ситуацию».

Принимая во внимание важность развития детского воображения и логического мышления для формирования личности, Дмитрий Карпачев предлагает ряд интересных игр и лайфхаков, которые не только развивают эти навыки, но и обогащают детское мировоззрение. «Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок хотел узнавать больше», — отмечает ведущий.

Как привлечь ребенка к саморазвитию

«Магазин-касса»: Родители могут организовать игру, где ребенок выступает в роли продавца в магазине. Он учится считать деньги, взаимодействовать с покупателями и развивать социальные навыки. «Угадай предмет»: Используя небольшие предметы из дома (например, карандаш, ложка, мяч), родители могут предлагать ребенку угадать, какой предмет они держат за спиной. Это развивает воображение и внимание. «Построй свой мир»: С помощью конструкторов или различных материалов (лего, бумага, клей), ребенок может создавать свой собственный мир: строить здания, животные, транспорт и прочее. Это провоцирует креативность и пространственное мышление.

