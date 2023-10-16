Супермама 6 сезон: учасниці 8 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть столичні мами на 8 тижні?

На СТБ розпочинається 8 тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з четвіркою матусь зі столиці.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме Олеся. Учасниця реаліті працює в НМУ імені О.О. Богомольця, викладає предмет «Гігієна та екологія». Разом з чоловіком героїня виховує 20-річного Владислава та 12-річного Святослава. Олеся демократична мама, яка прислуховується до думки своїх дітей, виховує їх в любові та повазі. Чи все так ідеально в їх родині?

Далі учасниці вирушать до мами-артистки Тетяни. Героїня – солістка гурту «Made in Ukraine» та заслужена артистка естрадного мистецтва України. Продюсер гурту – чоловік Тетяни. Разом вони працюють, живуть та виховують дітей. 12-річний Єгор та семирічна Поліна завжди їздять на гастролі з мамою, подорожують по всій Україні, сплять в готелях та обідають в гримерних. Героїня впевнена, що вона вдало поєднала кар’єру та материнство. Чи так це насправді? Готові перевірити суперниці!

Третьою гостей зустрічатиме сильна та незалежна Катерина. Героїня сама виховує восьмирічного Тимофія, шестирічного Даміра та дворічного Давида. Також мама трьох синів має власний бізнес – торгові точки з мобільними аксесуарами. Щоб встигати все, героїня навчилась делегувати. Так, у дітей є няня, водій та вчителька. Чи вразять її методи виховання інших матусь?

Останньою на гостей чекатиме Ніна. Героїня сама виховує 13-річну Аню. Ніна займається інвестиціями, а також 12 років є директоркою в транспортній компанії. Героїня достатньо заробляє та витрачає кошти на всебічний розвиток дитини. Аня співає з чотирьох років, була учасницею гурту, а також веде свій блог. Мама не приховує, що виконує всі забаганки доньки: купує брендовий одяг, косметику і все, що вона забажає. Чи не втрачається дисципліна в їх родині? Та хто стане супермамою цього тижня?

Video: Супермама 6 сезон: учасниці 8 тижня 2023 Супермама 6 сезон: учасниці 8 тижня проєкту з Києва. Чим будуть дивувати мами з Києва – учасниці 8 тижня Супермами 2023 – дивіться на СТБ

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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