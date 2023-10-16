Супермама 6 сезон: участницы 8 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 8 неделе?

На СТБ начинается 8 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из столицы.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать Олеся. Участница реалити работает в НМУ имени А.А. Богомольца преподает предмет «Гигиена и экология». Вместе с мужем героиня воспитывает 20-летнего Владислава и 12-летнего Святослава. Олеся демократическая мама, прислушивающаяся к мнению своих детей, воспитывает их в любви и уважении. Все ли так идеально в их семье?

Далее участницы отправятся к маме-артистке Татьяне. Героиня – солистка группы Made in Ukraine и заслуженная артистка эстрадного искусства Украины. Продюсер группы – муж Татьяны. Вместе они работают, живут и воспитывают детей. 12-летний Егор и семилетняя Полина всегда ездят на гастроли с мамой, путешествуют по всей Украине, спят в гостиницах и обедают в гримерных. Героиня уверена, что она удачно объединила карьеру и материнство. Так ли это действительно? Готовы проверить соперницы!

Третьей гостей будет встречать сильная и независимая Екатерина. Героиня сама воспитывает восьмилетнего Тимофея, шестилетнего Дамира и двухлетнего Давида. Также у мамы трех сыновей есть собственный бизнес – торговые точки с мобильными аксессуарами. Чтобы успевать все, героиня научилась делегировать. Так, у детей есть няня, водитель и учительница. Поразят ли ее методы воспитания других мамочек?

Последней гостей будет ждать Нина. Героиня сама воспитывает 13-летнюю Аню. Нина занимается инвестициями, а также 12 лет является директором в транспортной компании. Героиня достаточно зарабатывает и тратит деньги на всестороннее развитие ребенка. Аня поет с четырех лет, была участницей группы, а также ведет свой блог. Мама не скрывает, что выполняет все прихоти дочери: покупает брендовую одежду, косметику и все, что она пожелает. Не теряется ли дисциплина в их семье? И кто станет супермамой на этой неделе?

Video: Супермама 6 сезон: участницы 8 недели 2023 Супермама 6 сезон: участницы 8 недели проекта из Киева. Чем будут удивлять мамы из Киева - участницы 8 недели Супермамы 2023 - смотрите на СТБ

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!

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