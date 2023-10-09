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Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть столичні мами на 7 тижні?

09.10.2023

На СТБ розпочинається новий тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з мамами з Києва. 

Супермама 6 сезон: учасниці 7 тижня 2023

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме ексцентрична мама Тася. Учасниця реаліті – творча людина з багатьма професіями! Так, Тася і лікар-психіатр, і лікар-естетист, весільний стиліт-візажист та модель! Разом з чоловіком вона виховує 15-річного сина Олексія. З ним мама завжди на одній хвилі, вони можуть обговорити все на світі та ділитись секретами. Чи дійсно в їх сім’ї панує ідилія? 

Супермама 6 сезон: учасниці 7 тижня 2023

Далі учасниці вирушать до Олесі. З чоловіком героїня виховує 8-річну Мілану та 11-місячного Тимофія. Наразі мама знаходиться в декреті, тому всю себе присвячує дітям. Олеся вважає себе суворою, любить дисципліну, порядок та правила. Саме такі принципи виховання, на її думку, є найбільш ефективними. Чи погодяться з цим інші мами?   

Супермама 6 сезон: учасниці 7 тижня 2023

Третьою гостей зустрічатиме мама двох культур Юлія. Героїня виховує 5-річну донечку Машу, її тато – китаєць. В їх родині спілкуються українською та китайською. Юля – мама-вседозволеність! Так, для донечки не існує рамок чи заборон. Маша – зірка TikTok мами. Більш як мільйон підписників слідкує за життям сім’ї! Чим зіркова родина вражатиме гостей? 

Супермама 6 сезон: учасниці 7 тижня 2023

Останньою на гостей чекатиме Тетяна. Разом з чоловіком вона виховує трирічного Давида. Тетяна займається організацією простору та любить порядок вдома, до цього вона привчає і сина. Головний принцип виховання для Тетяни – не забороняти, а пояснювати. Перевірити правила виховання в їх родині готові суперниці Тані!

Супермама 6 сезон: учасниці 7 тижня 2023

Хто стане супермамою цього тижня? Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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