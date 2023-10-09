Супермама 6 сезон: участницы 7 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 7 неделе?

На СТБ начинается 7 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с мамами из Киева.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать эксцентричная мама Тася. Участница реалити – творческий человек со многими профессиями! Так, Тася и врач-психиатр, и врач-эстетист, свадебный стилит-визажист и модель! Вместе с мужем она воспитывает 15-летнего сына Алексея. С ним мама всегда на одной волне, они могут обсудить все на свете и делиться секретами. Действительно ли в их семье царит идиллия?

Далее участницы отправятся к Олесе. С мужем героиня воспитывает 8-летнюю Милану и 11-месячного Тимофея. Пока мама находится в декрете, поэтому всю себя посвящает детям. Олеся считает себя строгой, любит дисциплину, порядок и правила. Именно такие принципы воспитания, по ее мнению, наиболее эффективны. Согласятся ли с этим другие мамы?

Третьей гостей будет встречать мама двух культур Юлия. Героиня воспитывает 5-летнюю дочь Машу, ее папа – китаец. В их семье общаются на украинском и китайском. Юля – мама-вседозволенность! Так, для дочери не существует рамок или запретов. Маша – звезда TikTok мамы. Более миллиона подписчиков следят за жизнью семьи! Чем звездная семья будет удивлять гостей?

Последней гостей будет ждать Татьяна. Вместе с мужем она воспитывает трехлетнего Давида. Татьяна занимается организацией пространства и любит порядок дома, к этому она приучает сына. Главный принцип воспитания для Татьяны – не запрещать, а объяснять. Проверить правила воспитания в их семье готовы соперницы Тани!

Кто станет супермамой на этой неделе? Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!

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