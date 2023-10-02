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Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть столичні мами на 6 тижні?

02.10.2023

На СТБ розпочинається 6 тиждень реаліті «Супермама»-6! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з мамами з Києва. 

Супермама 6 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Супермама 6 сезон: учасниці 6 тижня 2023

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Першою гостей зустрічатиме Анна. Разом з чоловіком героїня виховує двох синочків – трирічного Давида та однорічного Каміля. Чоловік Анни – «тато в декреті», саме він знаходиться з малюками. Героїня ж працює та повністю забезпечує родину. За її словами, така модель сім’ї ідеальна для них! Чи погодяться з цією думкою інші учасниці реаліті? 

Супермама 6 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Далі учасниці вирушать до Вікторії. Героїня займається декількома бізнесами, а також разом з чоловіком виховує чотирирічного Макара. За словами мами, їх синочок – справжній вундеркінд! З чоловіком Віку з’єднала Баптистська церква. Чи дійсно в їх родині панує ідилія? Вирушать перевірити суперниці Віки! 

Супермама 6 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Третьою гостей зустрічатиме Ліда. Разом з чоловіком вона виховує 12-річного Володю та п’ятирічного Степана. Героїня перебуває в декреті та присвячує свій час дітям, а також блогерству – полюбляє знімати пранки. Основна стратегія виховання для Ліди – бути другом для дітей, аби вони могли довірити їй будь-які секрети! Чи не втрачається при цьому дисципліна?  

Супермама 6 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Останньою на гостей чекатиме Марина. Разом з чоловіком вона виховує 14-річного сина Рената та 12-річну доньку Еріку. Марина та її чоловік мають власний бренд жіночого одягу, до праці над ним залучають і дітей. Героїня мріє, аби бізнес успадкував син, а донька – була амбасадоркою бренду. Та чи хочуть цього діти?  Та хто стане супермамою цього тижня? 

Супермама 6 сезон: учасниці 6 тижня 2023


Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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