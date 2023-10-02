Супермама 6 сезон: участницы 6 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 6 неделе?

На СТБ начинается 6 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с мамами из Киева.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать Анна. Вместе с мужем героиня воспитывает двух сынишек – трехлетнего Давида и годовалого Камиля. Муж Анны – «папа в декрете», именно он находится с малышами. Героиня работает и полностью обеспечивает семью. По ее словам, такая модель семьи идеальна для них! Согласятся ли с этим мнением другие участницы реалити?

Далее участницы отправятся к Виктории. Героиня занимается несколькими бизнесами, а также вместе с мужем воспитывает четырехлетнего Макара. По словам мамы, их сынишка – настоящий вундеркинд! С мужем Вику соединила Баптистская церковь. Действительно ли в их семье царит идиллия? Отправятся проверить соперницы Вики!

Третьей гостей будет встречать Лида. Вместе с мужем она воспитывает 12-летнего Володю и пятилетнего Степана. Героиня находится в декрете и посвящает свое время детям, а также блоггерству – любит снимать пранки. Основная стратегия воспитания для Лиды – быть другом для детей, чтобы они могли доверить ей любые секреты! Не теряется ли при этом дисциплина?

Последней гостей будет ждать Марина. Вместе с мужем она воспитывает 14-летнего сына Рената и 12-летнюю дочь Эрику. Марина и ее муж имеют свой бренд женской одежды, к работе над ним привлекают и детей. Героиня мечтает, чтобы бизнес унаследовал сын, а дочь – была послом бренда. Но хотят ли этого дети? И кто станет супермамой на этой неделе?



