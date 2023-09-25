Супермама 6 сезон: учасниці 5 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть столичні мами на 5 тижні?

На СТБ розпочинається 5 тиждень реаліті «Супермама»-6! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з мамами з Києва.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме турботлива мама Ірина. Разом з чоловіком вона виховує 10-річну Діну та Даміра, якому буде три рочки. Ірина всю себе присвячує діткам та сімейному затишку. Героїня наголошує, що поява Діни та Даміра змінила все її життя. Вона готова жертвувати собою та економити, аби дати малечі якомога більше! Мама уважно ставиться до розвитку та навчання дітей, а також до оцінок доньки у школі. Чи оцінять її методи виховання суперниці?

Далі учасниці реаліті вирушать до Тетяни. Разом з чоловіком, який зараз захищає країну на фронті, вона виховує 8-річного Тимура та 5-річного Давида. Мама наголошує, що для неї важливі дисципліна та чіткі правила: не більше п’яти цукерок на день для дітей, їжа – виключно за столом, дві години гри на приставці тощо. Саме правила, на думку героїні, допомагають їй встигати все. Так, Тетяна займається сім’єю, роботою, постійно присвячує час догляду за собою, танцям, косметології та ідеальній фізичній формі! Перевірити її ідеальне життя вже готові інші матусі!

Третьою гостей зустрічатиме справедлива мама Настя. Героїня сама виховує двох донечок – 12-річну Емілію та 4-річну Аврору. Настя займається двома бізнесами – пригоном авто з США та Європи, а також салоном краси. Героїня працює онлайн, тому багато часу приділяє донечкам. Для неї важливо бути справедливою з дітьми. Настя не занадто сувора, проте і не хвалить дітей просто так. Чи вразить вона суперниць?

Останньою на гостей чекатиме блогерка Стася. Разом з чоловіком героїня виховує дворічну Мішель. Донечка – справжня зірка блогу мами! Стася переконана, що жінка має бути королевою, до цього вона привчає і Мішель. Так, дівчинці дозволено абсолютно усе: гратися з їжею, кричати, плакати, користуватися косметикою мами тощо. Чи не заважає вседозволеність вихованню? Та хто стане супермамою цього тижня?

Video: Супермама 6 сезон: учасниці 5 тижня 2023 Супермама 6 сезон: учасниці 5 тижня проєкту з Києва. Чим будуть дивувати мами з Києва – учасниці 5 тижня Супермами 2023 – дивіться на СТБ

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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