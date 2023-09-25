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Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 5 неделе?

25.09.2023

На СТБ начинается 5 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с мамами из Киева.

Супермама 6 сезон: участницы 5 недели 2023

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать заботливая мама Ирина. Вместе с мужем она воспитывает 10-летнюю Дину и Дамира, которому будет три годика. Ирина всю себя посвящает деткам и семейному уюту. Героиня отмечает, что появление Дины и Дамира изменило всю ее жизнь. Она готова жертвовать собой и экономить, чтобы дать малышам как можно больше! Мама внимательно относится к развитию и обучению детей, а также к оценкам дочери в школе. Оценят ли ее методы воспитания соперницы?

Супермама 6 сезон: участницы 5 недели 2023

Далее участницы реалити отправятся к Татьяне. Вместе с мужем, который сейчас защищает страну на фронте, она воспитывает 8-летнего Тимура и 5-летнего Давида. Мама отмечает, что для нее важны дисциплина и четкие правила: не больше пяти конфет в день для детей, еда – исключительно за столом, два часа игры на приставке и т.д. Именно правила, по мнению героини, помогают ей успевать все. Так, Татьяна занимается семьей, работой, постоянно посвящает время уходу за собой, танцам, косметологии и идеальной физической форме! Проверить ее идеальную жизнь уже готовы другие мамочки!

Супермама 6 сезон: участницы 5 недели 2023

Третьей будет встречать справедливая мама Настя. Героиня сама воспитывает двух дочерей – 12-летнюю Эмилию и 4-летнюю Аврору. Настя занимается двумя бизнесами – пригоном авто из США и Европы, а также салоном красоты. Героиня работает онлайн, поэтому много времени уделяет дочерям. Для нее важно быть справедливой с детьми. Настя не слишком строга, однако и не хвалит детей просто так. Удивит ли она соперниц?

Супермама 6 сезон: участницы 5 недели 2023

Последней гостей будет ждать блогер Стася. Вместе с мужем героиня воспитывает двухлетнюю Мишель. Доченька – настоящая звезда блога мамы! Стася убеждена, что женщина должна быть королевой, к этому она приучает Мишель. Так, девочке позволено абсолютно все: играть с едой, кричать, плакать, пользоваться косметикой мамы и т.д. Не мешает ли вседозволенность воспитанию? И кто станет супермамой на этой неделе? 

Супермама 6 сезон: участницы 5 недели 2023

Video: Супермама 6 сезон: участницы 5 недели 2023

Супермама 6 сезон: участницы 5 недели проекта из Киева. Чем будут удивлять мамы из Киева - участницы 5 недели Супермамы 2023 - смотрите на СТБ

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!

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