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Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть мами з Києва на 4 тижні?

18.09.2023

На СТБ розпочався 4 тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство з мамами зі столиці. 

Супермама 6 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме Олександра. Героїня сама виховує 7-річного Гліба. Мама переконана, що діти – віддзеркалення батьків. Вона не тисне на сина, дозволяє йому самостійно ухвалювати рішення та нести за них відповідальність, висловлювати свою думку. Олександра працює контент-мейкером, створює контент для медійних персон та вчить цьому дівчат. Героїня багато часу присвячує тренуванням, догляду за собою та влаштуванню особистого життя. Також учасниця реаліті переконана, що вона – справжня Супермама! Чи погодяться з цим інші? 

Супермама 6 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Далі учасниці реаліті вирушать до Ольги. Разом з чоловіком, який зараз захищає країну на фронті, героїня виховує 8-річну Настю та 6-річну Кіру. Мама зізнається, що дуже любить дітей, але виховує їх в суворості. Героїня працює касиром у супермаркеті, на роботі любить дисципліну та порядок, цього ж чекає і від дочок вдома. Як оцінять методи виховання Ольги суперниці?

Супермама 6 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Третьою гостей зустрічатиме мама-мільйонерка Юлія. Героїня сама виховує Алісу, якій майже три роки. Юлія є співвласницею двох ресторанів у столиці, а також запускає власний бренд спортивного одягу. Вона звикла до красивого та комфортного життя, до цього ж привчає і донечку. Учасниця реаліті переконана, що ідеально балансує у всіх сферах життя. Чи таким ідеальним її життя побачать суперниці? 

Супермама 6 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Останньою на гостей чекатиме Наталя. Разом з чоловіком вона виховує 11-річну Маргариту та 9-річну Вероніку. Героїня оберігає сімейний затишок та гармонію, багато часу присвячує дітям та їх навчанню. Мама вважає, що дуже близька з донечками. Хоча і не приховує, що до їх успіхів в навчанні ставиться вимогливо. Чи такі дружні та ідеальні стосунки в їх родині? Та хто стане супермамою цього тижня?

Супермама 6 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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