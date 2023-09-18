Супермама 6 сезон: участницы 4 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Киева на 4 неделе?

На СТБ началась 4 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из столицы.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать Александра. Героиня сама воспитывает 7-летнего Глеба. Мама убеждена, что дети – отражение родителей. Она не давит на сына, позволяет ему самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, выражать свое мнение. Александра работает контент-мейкером, создает контент для медийных персон и учит этому девушек. Героиня много времени посвящает тренировкам, уходу за собой и устройству личной жизни. Также участница реалити убеждена, что она – настоящая Супермама! Согласятся ли с этим другие?

Далее участницы реалити отправятся к Ольге. Вместе с мужем, сейчас защищающим страну на фронте, героиня воспитывает 8-летнюю Настю и 6-летнюю Киру. Мама признается, что очень любит детей, но воспитывает их в строгости. Героиня работает кассиром в супермаркете, на работе любит дисциплину и порядок, этого ждет и от дочерей дома. Как оценят методы воспитания Ольги соперницы?

Третьей гостей будет встречать мама-миллионерша Юлия. Героиня сама воспитывает Алису, которой почти три года. Юлия является совладелицей двух ресторанов в столице, а также запускает собственный бренд спортивной одежды. Она привыкла к красивой и комфортной жизни, к этому же приучает и дочь. Участница реалити убеждена, что идеально балансирует во всех областях жизни. Такой идеальной ее жизнь увидят соперницы?

Последней гостей будет ждать Наталья. Вместе с мужем она воспитывает 11-летнюю Маргариту и 9-летнюю Веронику. Героиня оберегает семейный уют и гармонию, много времени посвящает детям и их обучению. Мама считает, что очень близка с дочками. Хотя и не скрывает, что к их успехам в учебе относится требовательно. Такие ли дружеские и идеальные отношения в их семье? И кто станет супермамой на этой неделе?

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!