Супермама 6 сезон: учасниці 3 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть мами з Полтавщини на 3 тижні?

На СТБ розпочався 3 тиждень реаліті «Супермама»-6! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство з мамами з Полтавщини.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Першою гостей зустрічатиме мама двох дітей Ніна. Героїня сама виховує 22-річну Іру та 13-річного Максима. Мамі доводиться багато працювати, аби самостійно забезпечувати дітей. Так, Ніна поєднує близько десяти професій: швачка, операторка комп’ютерного набору, бухгалтер, продавчиня, майстер манікюру, блогерка тощо. Героїня за вільне виховання, без заборон та чітких правил. Чи дають плоди такі методи? Готові перевірити суперниці!

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Далі учасниці реаліті вирушать до мами-фермерки Жанни. Героїня сама виховує чотирьох дітей: 23-річну Яну, 19-річного Романа, 15-річного Дмитра та 10-річного Мирона. Жанна – найвідоміша фермерка Полтавщини, єдина жінка-фермерка. Героїня називає себе суворою мамою, адже любить порядок, самостійність та дисципліну. Сімейну ідилію Жанни готові перевірити учасниці реаліті.

Третьою гостей зустрічатиме «Міс Полтава» Альона. Разом з чоловіком героїня виховує 9-річну Лізу. Альона – переможниця багатьох конкурсів краси, а також відома в Полтаві блогерка. Для героїні важливо завжди виглядати ідеально, цьому ж вона вчить і доньку. Так, Ліза ходить до салонів краси разом з мамою, а також має великий гардероб. Дівчинка займається вокалом й гімнастикою. Доньку пара виховує в абсолютній любові! Чи все так ідеально в їх родині насправді? Перевірять суперниці Альони!

Останньою на гостей чекатиме мама-танцівниця Діана. Разом з чоловіком героїня виховує маленьку Емілію. Діана та її чоловік – професійні танцюристи, мають власний шоубалет, а також школу танців. Емілія з пелюшок бачить, як тренуються батьки, а також сама виявляє хист до танців. Героїня впевнена, що поєднує кар’єру та виховання дитини на всі сто!

Чи погодяться з цим інші учасниці?

Чим мами з Полтави вразять Дмитра Карпачова?

Та хто стане супермамою цього тижня?

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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