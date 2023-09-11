Супермама 6 сезон: участницы 3 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Полтавщины на 3 неделе?

На СТБ началась 3 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из Полтавщины.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Первой гостей будет встречать мама двоих детей Нина. Героиня сама воспитывает 22-летнюю Иру и 13-летнего Максима. Маме приходится много работать, чтобы самостоятельно обеспечивать детей. Так, Нина объединяет около десяти профессий: швея, оператор компьютерного набора, бухгалтер, продавец, мастер маникюра, блогер и т.д. Героиня за свободное воспитание без запретов и четких правил. Дают ли плоды такие методы? Готовы проверить соперницы!

Больше по теме: 4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

Далее участницы реалити отправятся к маме-фермерке Жанне. Героиня сама воспитывает четырех детей: 23-летнюю Яну, 19-летнего Романа, 15-летнего Дмитрия и 10-летнего Мирона. Жанна – самая известная фермерка Полтавщины, единственная женщина-фермерка. Героиня называет себя суровой мамой, ведь любит порядок, самостоятельность и дисциплину. Семейную идиллию Жанны готовы проверить участницы реалити.

Третьей гостей будет встречать «Мисс Полтава» Алена. Вместе с мужем героиня воспитывает 9-летнюю Лизу. Алена – победительница многих конкурсов красоты, а также известная в Полтаве блоггерша. Для героини важно всегда выглядеть идеально, этому она учит и дочь. Да, Лиза ходит в салоны красоты вместе с мамой, а также имеет большой гардероб. Девочка занимается вокалом и гимнастикой. Дочь пара воспитывает в абсолютной любви! Но все ли так идеально в их семье на самом деле? Проверят соперницы Алены!

Последней гостей будет ждать мама-танцовщица Диана. Вместе с мужем героиня воспитывает маленькую Эмилию. Диана и ее муж – профессиональные танцоры, имеют собственный шоу-балет, а также школу танцев. Эмилия с пеленок видит, как тренируются родители, а также сама проявляет талант к танцам. Героиня уверена, что объединяет карьеру и воспитание ребенка на сто!

Согласятся ли с этим другие участницы?

Чем мамы из Полтавы поразят Дмитрия Карпачева?

И кто станет супермамой на этой неделе?

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!