Супермама 6 сезон: учасниці 2 тижня 2023

«Супермама»-6: Чим дивуватимуть столичні мами на другому тижні?

На СТБ розпочався другий тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство з мамами зі столиці.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Першою гостей зустрічатиме матуся «на відмінно» Юлія. Разом з чоловіком Ярославом героїня виховує 6-річну Марійку. Наразі Юлія домогосподарка, займається розвитком дитини та хатніми справами. Мама сувора до навчання, адже вважає, що розвиток дитини – це впевненість в її хорошому майбутньому. Як методи виховання Юлії оцінять суперниці?

Далі учасниці реаліті вирушать до ефектної мами Ольги. Героїня вважає себе вічномолодою та обожнює слідкувати за собою, Ольга розлучена. Героїня працювала помічницею судді, а зараз – юрисконсультом. Мама виховує 10-річного Максима. Головний принцип виховання для Ольги – здоров’я дитини. Так, Ольга привчає сина до загартовування, обливання холодною водою, здорового харчування. Крім того, героїня виховує справжнього джентльмена! Матуся вчить Максима користуватися столовими приборами, купує йому краватки та парфуми. Чи вразять Ольга та Максим гостей?

Третьою гостей зустрічатиме мама-чаклунка Алла. За словами героїні, її дар – допомагати людям у лікуванні, а робить вона це за допомогою «викочування яйцем». Разом з чоловіком Дмитром, який зараз захищає країну у лавах ЗСУ, героїня виховує маленьку Даянку. Для мами важлива дисципліна у вихованні, постійний розвиток дитини, а також прищеплювати маленькій правила поведінки у суспільстві. Чи подіють чари Алли на гостей?

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Останньою на гостей чекатиме демократична мама Аліса. Разом з чоловіком вона виховує трирічну Ніколь. Аліса працює стилістом та допомагає дівчатам знайти свій стиль, веде власний канал на YouTube. Окрім того, глядачам СТБ Аліса добре знайома за участю у проєкті «МастерШеф»-11, адже її хобі – кулінарія. Аліса підтримує свободу дій дитини, дає Ніколь проявити себе, а також дослухається до думки дитини. Чи не втрачається при цьому дисципліна в родині?

А також, чому учасниці реаліті проситимуть Дмитра Карпачова анулювати всі оцінки?

Та хто стане супермамою цього тижня?

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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