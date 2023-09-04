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Супермама

«Супермама»-6: Чем будут удивлять столичные мамы на второй неделе?

04.09.2023

На СТБ началась вторая неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из столицы.

Супермама 6 сезон: участницы 2 недели 2023

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Супермама 6 сезон: участницы 2 недели 2023

Первой гостей будет встречать мама «на отлично» Юлия. Вместе с мужем Ярославом героиня воспитывает 6-летнюю Машеньку. Сейчас Юлия домохозяйка занимается развитием ребенка и домашними делами. Мама строга к обучению, ведь считает, что развитие ребенка – это уверенность в его хорошем будущем. Как методы воспитания Юлии оценят соперницы?

Далее участницы реалити отправятся к эффектной маме Ольге. Героиня считает себя вечно молодой и обожает следить за собой, Ольга разведена. Героиня работала помощницей судьи, а сейчас – юрисконсультом. Мама воспитывает 10-летнего Максима. Главный принцип воспитания для Ольги – здоровье ребенка. Так, Ольга приучает сына к закаливанию, обливанию холодной водой, здоровому питанию. Кроме того, героиня воспитывает настоящего джентльмена! Мамочка учит Максима пользоваться столовыми приборами, покупает ему галстуки и духи. Поразят ли Ольга и Максим гостей?

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Третьей будет встречать мама-колдунья Алла. По словам героини, ее дар – помогать людям в лечении, а делает она это с помощью выкатывания яйцом. Вместе с мужем Дмитрием, который сейчас защищает страну в рядах ВСУ, героиня воспитывает маленькую Даянку. Для мамы важна дисциплина в воспитании, постоянное развитие ребенка, а также прививать маленькие правила поведения в обществе. Подействуют ли чары Аллы на гостей?

Последней гостей будет ждать демократическая мама Алиса. Вместе с мужем она воспитывает трехлетнюю Николь. Алиса работает стилистом и помогает девушкам найти свой стиль, ведет свой канал на YouTube. Кроме того, зрителям СТБ Алиса хорошо знакома с участием в проекте «МастерШеф»-11, ведь ее хобби – кулинария. Алиса поддерживает свободу действий ребенка, дает Николь проявить себя, а также прислушивается к мнению ребенка. Не теряется ли при этом дисциплина в семье?

  • А также почему участницы реалити будут просить Дмитрия Карпачева аннулировать все оценки?
  • И кто станет супермамой на 2 неделе?

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!

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