Супермама 6 сезон: дата старту

На СТБ стартує новий сезон реаліті «Супермама»

Вони — осередок безпеки, сили та любові для своїх дітей. Вони захищають країну в тилу та на фронті. Їхня любов спроможна подолати усе, аби діти знали, що вони — справжні супермами! З 28 серпня психологічне реаліті «Супермама» повертається на СТБ. З понеділка по четвер, о 18:50, героїні доводитимуть, що українські мами незламні! Ведучий реаліті — Дмитро Карпачов.

Цього сезону героїні підтримуватимуть одна одну, разом плакатимуть і співчуватимуть, розповідаючи про пережите у війну. Обговорюватимуть проблеми, з якими стикається кожна мама сьогодні: як та де краще навчатися дітям, як подбати про їхню безпеку та подарувати щасливе дитинство попри все.

«Після повномасштабного вторгнення відчуття загострилися. Всі усвідомили, що не можна нічого відкладати на завтра, бо завтра може не бути. У наших матусь відбулася переоцінка цінностей — для когось діти стали важливіші, ніж кар’єра, хтось розлучився, бо зрозумів що марнує час, живучи без кохання. Багато хто вперше залишився без чоловіка, котрий пішов на фронт, а дехто — без житла, і доводиться починати все з нуля», — розповідає керівниця проєкту Ганна Зайчук.

Серед матусь цього сезону: Тетяна з Києва, яка була категорично проти, аби її чоловік пішов добровольцем на фронт, адже щойно відправила туди батька, але потім прийняла його вибір і заборонила собі плакати. Вона веде успішний бізнес і робить себе щасливою задля чоловіка, аби він знав, заради кого ризикує життям і кого захищає. Діана з Харкова, яка змушена була переїхати до Полтави. Вона залишилася без заробітку, адже разом з чоловіком вони гастролювали світом з шоубалетом. Вони не опустили руки, а відкрили танцювальну школу. Раніше їх знали у світі, а тепер вони хочуть підіймати економіку країни. Олена з Бучі, яка відвезла своїх п’ятьох дітей до Великої Британії, а сама збирається йти на війну. Коли їй дорікають, що вона може залишити своїх дітей сиротами, вона відповідає: «У всіх, хто на фронті, є рідні. І вони вмирають заради них». Марджан з Узбекистану, яка живе в Україні лише 3 роки, але принципово говорить українською, бо прагне виховати вільного сина у вільній країні. Цієї осені у кожної супермами своя історія, і кожна — варта уваги глядача.

Video: Супермама 6 сезон: дата старту Відома дата старту 6 сезону проєту Супермама. З 28 серпня «Супермама» повертається. Дивіться нові випуски психологічне реаліті «Супермама» 2023 на СТБ

Ведучий — Дмитро Карпачов.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Ганна Зайчук, продюсер — Олег Сляднєв, головний режисер — Андрій Багінський, директорка творчої студії — Анна Калина.

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