Супермама 6 сезон: дата старта

На СТБ стартует новый сезон реалити «Супермама»

Они — центр безопасности, силы и любви для своих детей. Они защищают страну в тылу и на фронте. Их любовь способна преодолеть все, чтобы дети знали, что они настоящие супермамы! С 28 августа психологическое реалити «Супермама» возвращается на СТБ. С понедельника по четверг, в 18:50, героини будут доказывать, что украинские мамы несокрушимы! Ведущий реалити – Дмитрий Карпачев.

В этом сезоне героини будут поддерживать друг друга, вместе будут плакать и сочувствовать, рассказывая о пережитом в войне. Обсуждать проблемы, с которыми сталкивается каждая мама сегодня: как и где лучше учиться детям, как позаботиться об их безопасности и подарить счастливое детство, несмотря ни на что.

«После полномасштабного вторжения ощущения обострились. Все осознали, что нельзя ничего откладывать на завтра, потому что завтра может не быть. У наших мамочек произошла переоценка ценностей — для кого-то дети стали важнее, чем карьера, кто-то развелся, потому что понял, что тратит время, живя без любви. Многие впервые остались без мужчины, ведь он ушел на фронт, а некоторые — без жилья, и приходится начинать все с нуля», — рассказывает руководитель проекта Анна Зайчук.

Среди мам этого сезона: Татьяна из Киева, которая была категорически против, чтобы ее муж ушел добровольцем на фронт, ведь только отправила туда отца, но потом приняла его выбор и запретила себе плакаты. Она ведет успешный бизнес и делает себя счастливой для мужчины, чтобы он знал, ради кого рискует жизнью и защищает. Диана из Харькова, вынужденная была переехать в Полтаву. Она осталась без заработка, ведь вместе с мужем они гастролировали по миру с шоубалетом. Они не опустили руки, а открыли танцевальную школу. Раньше их знали в мире, теперь они хотят поднимать экономику страны. Елена из Бучи, которая отвезла своих пятерых детей в Великобританию, а сама собирается идти на войну. Когда ее упрекают, что она может оставить своих детей сиротами, она отвечает: «У всех, кто на фронте, есть родные. И они умирают ради них». Марджан из Узбекистана, которая живет в Украине всего 3 года, но принципиально говорит по-украински, потому что стремится воспитать свободного сына в свободной стране. Этой осенью у каждой супермамы своя история, и каждая достойна внимания зрителя.

Video: Супермама 6 сезон: дата старта Известна дата старта 6 сезона проекта Супермама. С 28 августа "Супермама" возвращается. Смотрите новые выпуски психологического реалити «Супермама» 2023 на СТБ

Ведущий – Дмитрий Карпачев.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Анна Зайчук, продюсер — Олег Сляднев, главный режиссер — Андрей Багинский, директор творческой студии — Анна Калина.

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