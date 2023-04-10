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Супермама

«Супермама» на СТБ: Чим дивуватимуть столичні мами на 6 тижні?

10.04.2023

На СТБ розпочався новий тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство зі столичними матусями! Не пропустіть нові випуски 6 тижня проєкту «Супермама»-5 вже сьогодні.

Супермама 5 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від експерта із питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

Супермама 5 сезон: учасниці 6 тижня 2023

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Першою гостей зустрічатиме мама на розслабоні Аня. Героїня проєкту кайфує від життя і завжди живе одним днем, цьому вона вчить і семирічного Іллю. Аня з сином – справжня команда! Мама не виховує його, а направляє, завжди підтримує та дає право вибору. Чи не страждає від цього дисципліна? 

Супермама 5 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Далі учасниці реаліті вирушать в гості до покер-мами Вікторії. Учасниця проєкту відкрила власну школу покеру для дівчат, видала книгу та отримала дві освіти. Вікторія сама виховує трирічного Мішу. Героїня впевнена, що вона – супермама та супержінка! Та чи погодяться з цим суперниці? 

Супермама 5 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Третьою гостей зустрічатиме мама з великим серцем Іра. Разом з чоловіком вони виховують чотирьох дітей: дві доньки, яких народила Іра, та двоє прийомних дітей, яких мама народила серцем. Героїня не лише супермама, а й супербабуся, адже нещодавно її старша донька народила сина. Іра переконана, що вона створена для того, щоб бути мамою, і саме родина для неї завжди на першому місці. 

Супермама 5 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Останньою на гостей чекатиме продумана мама Даша. Разом з чоловіком героїня виховує дворічного Лева. Багато часу Даша приділяє розвитку малюка. Так, Лев вже вміє рахувати англійською, відвідує розвивальні заняття та активно навчається новому. Чи не втомлюється малюк від постійних занять? Та хто отримає звання «супермама» цього тижня? Дивіться з понеділка по четвер, о 19:00 на СТБ!

Супермама 5 сезон: учасниці 6 тижня 2023

Випуски було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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