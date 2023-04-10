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Супермама

«Супермама» на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 6 неделе?

10.04.2023

На СТБ началась 6 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство со столичными мамочками! Не пропустите новые выпуски 6 недели проекта «Супермама»-5 уже сегодня.

Супермама 5 сезон: участницы 6 недели 2023

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы о воспитании детей от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

Супермама 5 сезон: участницы 6 недели 2023

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Первой гостей будет встречать мама на расслабоне Аня. Героиня проекта кайфует от жизни и всегда живет одним днем, этому она учит и семилетнего Илью. Аня с сыном – настоящая команда! Мама не воспитывает его, а направляет, всегда поддерживает и дает право выбора. Не страдает ли от этого дисциплина?

Супермама 5 сезон: участницы 6 недели 2023

Далее участницы реалити отправятся в гости к покер-маме Виктории. Участница проекта открыла собственную школу покера для девушек, издала книгу и получила два образования. Виктория сама воспитывает трехлетнего Мишу. Героиня уверена, что она – супермама и суперженщина! Но согласятся ли с этим соперницы?

Супермама 5 сезон: участницы 6 недели 2023

Третьей соперниц будет встречать мама с большим сердцем Ира. Вместе с мужем они воспитывают четырех детей: две дочери, которых родила Ира, и двое приемных детей, которых мама родила сердцем. Героиня не только супермама, но и супербабушка, ведь недавно ее старшая дочь родила сына. Ира убеждена, что она создана для того, чтобы быть мамой и именно семья для нее всегда на первом месте.

Супермама 5 сезон: участницы 6 недели 2023

Последней гостей будет ждать продуманная мама Даша. Вместе с мужем героиня воспитывает двухлетнего Льва. Много времени Даша уделяет развитию малыша. Так, Лев уже умеет считать на английском, посещает развивающие занятия и активно учится новому. Не устает ли малыш от постоянных занятий? И кто получит звание «Супермамы» на этой неделе? Смотрите с понедельника по четверг, в 19:00 на СТБ!

Супермама 5 сезон: участницы 6 недели 2023

Выпуски были отсняты до 24 февраля 2022 года.

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