Супермама 5 сезон: учасниці 5 тижня 2023

«Супермама» на СТБ: Чим дивуватимуть мами з Харкова на 5 тижні?

На СТБ розпочався 5 тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство з мамами з Харкова. Не пропустіть нові випуски 5 тижня проєкту «Супермама»-5 вже сьогодні.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від експерта із питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме мама трьох гімнасток Анна. Разом з чоловіком героїня виховує трьох доньок: восьмирічну Соню, шестирічну Євангеліну та трирічну Ніколь. Всі вони займаються художньою гімнастикою і вже досягли хороших результатів. Героїня та її чоловік побудували успішні бізнеси, тому для Анни важлива успішність і малечі, хороша освіта для них та коло спілкування дівчат. Вони навчаються в престижній школі та багато часу проводять на тренуваннях. Чи все в їх сім’ї так ідеально?

Далі учасниці реаліті вирушать в гості до мами в балансі Людмили. Разом з чоловіком героїня виховує маленьку Фрею. З донькою мама проводить багато часу. Вона проти стерильності та вважає, що імунітет дитини має формуватися природним шляхом. Так, Люда не проти того, щоб донька поцілувала кішку чи навіть облизала підлогу. Героїня працює інструктором з йоги та, за її словами, знайшла ідеальний баланс у житті. Чи погодяться з цим суперниці?

Третьою гостей зустрічатиме мама за здоров’я Вероніка. Героїня разом з чоловіком виховує двох синів. В їх родині панує гармонія та взаєморозуміння. Найголовніше для Вероніки – здоров’я її дітей, тому вона постійно прибирає у квартирі, провітрює кімнати чотири рази на день, декілька разів на день робить вологе прибирання, замінила звичайні подушки на гіпоалергенні та багато іншого. Малюки вже знають, як викликати швидку, вчаться надавати першу допомогу та розрізняти ліки. Що про таку тактику виховання скаже Дмитро Карпачов?

Останньою на гостей чекатиме мама без гальм Анна. Героїня виховує маленького Ярослава. Синочок – найбільша любов Ані. А ось її найбільша пристрасть – автомобілі, про них вона знає все, саме тому відкрила СТО! Учасниця реаліті сама досягла успіху в житті, цьому планує навчати й сина. Аня хоче стати йому другом, направляти його і підтримувати. Чи вразить молода мама суперниць? Та хто отримає звання «Супермами» цього тижня?

Дивіться з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!

Випуски було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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