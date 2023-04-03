Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

«Супермама» на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Харькова на 5 неделе?

На СТБ началась 5 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несгибаемая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из Харькова. Не пропустите новые выпуски 5 недели проекта «Супермама»-5 уже сегодня.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы о воспитании детей от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать мама трех гимнасток Анна. Вместе с мужем героиня воспитывает троих дочерей: восьмилетнюю Соню, шестилетнюю Евангелину и трехлетнюю Николь. Все они занимаются художественной гимнастикой и уже добились хороших результатов. Героиня и ее муж построили успешные бизнесы, поэтому для Анны важна успеваемость и детей, хорошее образование для них и круг общения девочек. Они учатся в престижной школе и много времени проводят на тренировках. Все ли в их семье так идеально?

Далее участницы реалити отправятся в гости к маме в балансе Людмилы. Вместе с мужем героиня воспитывает маленькую Фрейю. С дочерью мама проводит много времени. Она против стерильности и считает, что иммунитет ребенка должен формироваться естественным путем. Да, Люда не против того, чтобы дочь поцеловала кошку или даже облизала пол. Героиня работает инструктором по йоге и, по ее словам, нашла идеальный баланс жизни. Согласятся ли с этим соперницы?

Третьей соперниц будет встречать мама за здоровье Вероника. Героиня вместе с мужем воспитывает двоих сыновей. В их семье царит гармония и взаимопонимание. Самое главное для Вероники – здоровье ее детей, поэтому она постоянно убирает в квартире, проветривает комнаты четыре раза в день, несколько раз в день делает влажную уборку, заменила обычные подушки на гипоаллергенные и многое другое. Малыши уже знают, как вызвать скорую, учатся оказывать первую помощь и различать лекарства. Что о такой тактике воспитания скажет Дмитрий Карпачев?

Последней гостей будет ждать мама без тормозов Анна. Героиня воспитывает маленького Ярослава. Сыночек – самая большая любовь Ани. А вот ее самая большая страсть – автомобили, о них она знает все, именно поэтому открыла СТО! Участница реалити сама добилась успеха в жизни, этому планирует учить и сына. Аня желает стать ему другом, направлять его и поддерживать. Поразит ли молодая мама соперниц? И кто получит звание «Супермамы» на этой неделе?

Смотрите с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!

Выпуски были отсняты до 24 февраля 2022 года.

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