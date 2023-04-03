Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Супермама

«Супермама» на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Харькова на 5 неделе?

03.04.2023

На СТБ началась 5 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несгибаемая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из Харькова. Не пропустите новые выпуски 5 недели проекта «Супермама»-5 уже сегодня.

Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы о воспитании детей от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

Больше по теме: 4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

Первой гостей будет встречать мама трех гимнасток Анна. Вместе с мужем героиня воспитывает троих дочерей: восьмилетнюю Соню, шестилетнюю Евангелину и трехлетнюю Николь. Все они занимаются художественной гимнастикой и уже добились хороших результатов. Героиня и ее муж построили успешные бизнесы, поэтому для Анны важна успеваемость и детей, хорошее образование для них и круг общения девочек. Они учатся в престижной школе и много времени проводят на тренировках. Все ли в их семье так идеально?

Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

Далее участницы реалити отправятся в гости к маме в балансе Людмилы. Вместе с мужем героиня воспитывает маленькую Фрейю. С дочерью мама проводит много времени. Она против стерильности и считает, что иммунитет ребенка должен формироваться естественным путем. Да, Люда не против того, чтобы дочь поцеловала кошку или даже облизала пол. Героиня работает инструктором по йоге и, по ее словам, нашла идеальный баланс жизни. Согласятся ли с этим соперницы?

Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

Третьей соперниц будет встречать мама за здоровье Вероника. Героиня вместе с мужем воспитывает двоих сыновей. В их семье царит гармония и взаимопонимание. Самое главное для Вероники – здоровье ее детей, поэтому она постоянно убирает в квартире, проветривает комнаты четыре раза в день, несколько раз в день делает влажную уборку, заменила обычные подушки на гипоаллергенные и многое другое. Малыши уже знают, как вызвать скорую, учатся оказывать первую помощь и различать лекарства. Что о такой тактике воспитания скажет Дмитрий Карпачев?

Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

Последней гостей будет ждать мама без тормозов Анна. Героиня воспитывает маленького Ярослава. Сыночек – самая большая любовь Ани. А вот ее самая большая страсть – автомобили, о них она знает все, именно поэтому открыла СТО! Участница реалити сама добилась успеха в жизни, этому планирует учить и сына. Аня желает стать ему другом, направлять его и поддерживать. Поразит ли молодая мама соперниц? И кто получит звание «Супермамы»  на этой неделе? 

Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023

Смотрите с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!

Выпуски были отсняты до 24 февраля 2022 года.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023
Супермама

«Супермама» на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Львова на 4 неделе?

 Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023
Супермама

«Супермама» 5 сезон: тинейджерка, поклонница Карпачева, отличница и мама семерых детей ― участницы 3 недели

 Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023
Супермама

«Супермама» 5 сезон: тренер, супервумен, соблазнительница и мама вундеркинда ― участницы 2 недели

 Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023
Супермама

«Супермама» 5 сезон: мама-актриса сериала «Слід», всегда молодая мамочка, шаманка и дизайнер одежды ― участницы 1 недели

 Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023
Супермама

«Супермама» 4 сезон 56 выпуск: мама с ошибками прошлого вызывает восхищение у сына

 Супермама 5 сезон: участницы 5 недели 2023
Супермама

«Супермама» 4 сезон: кто победил в 56 выпуске от 30.12.2021
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить