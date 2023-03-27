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«Супермама» на СТБ: Чим дивуватимуть мами зі Львова?

27.03.2023

На СТБ розпочався новий тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство з мамами зі Львова. Не пропустіть нові випуски 4 тижня проєкту «Супермама»-5 вже сьогодні.

Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від експерта із питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

Video: Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня проєкту: чим дивуватимуть мами зі Львова? ― учасниці 4 тижня Супермами 2023

Першою гостей зустрічатиме мама за розкладом Лідія. Разом з чоловіком героїня виховує чотирьох доньок. Лідія з гордістю зазначає, що встигає бути гарною мамою для дітей, люблячою дружиною для чоловіка, спеціалісткою у своїй справі – учасниця реаліті працює арттерапевткою. Все встигати мамі допомагає чітке планування часу та детальні графіки. В їх сім’ї є розклад на день, на тиждень, на місяць і плани на рік! Чи не втрачається за графіками близькість в родині? Вирушають перевірити суперниці!  

Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Далі учасниці реаліті завітають в гості до непосидючої мами Віки. Їх сім’я дуже спортивна та активна. Віка – майстер спорт з художньої гімнастики, а її чоловік – майстер спорту зі спортивної гімнастики, артист відомо на весь світ Цирку Дю Солей. Разом пара виховує дев’ятирічну Уляну. Батьки дали донці змогу спробувати себе у різних видах спорту, але зараз дівчинка, як і мама, зосереджена на художній гімнастиці. Стосунки з донькою у батьків побудовані на довірі, Улю не змушують робити домашнє завдання та не контролюють. Чи дає такий метод результат?

Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Третьою гостей зустрічатиме мама без рамок Наталя. Героїня сама виховує 14-річного сина. Наталя побудувала з ним дружні стосунки, дає право вибору, не встановлює чітких правил та рамок. Син же, за її словами, повністю довіряє мамі та ділиться з нею усім. Та чи є в їх родині межа між свободою та вседозволеністю?

Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Останньою на гостей чекатиме мама за догмами Алла. Разом з чоловіком героїня виховує восьмирічну Маргариту та п’ятирічну Мілану. У них християнська родина, яка живе за Біблією. Алла прививає дітям моральні принципи та духовні цінності. Чи дійсно все так ідеально? Та хто отримає звання «супермама» цього тижня? Дивіться з понеділка по четвер, о 19:00 на СТБ!

Супермама 5 сезон: учасниці 4 тижня 2023

Випуски було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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