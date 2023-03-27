«Супермама» на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Львова на 4 неделе?

На СТБ началась 4 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из Львова. Не пропустите новые выпуски 4 недели проекта «Супермама»-5 уже сегодня.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы о воспитании детей от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

Video: Супермама 5 сезон: участницы 4 недели 2023 Супермама 5 сезон: участницы 4 недели проекта: чем будут удивлять мамы из Львова на 4 неделе? ― участницы 4 недели Супермамы 2023

Первой гостей будет встречать мама по расписанию Лидия. Вместе с мужем героиня воспитывает четырех дочерей. Лидия с гордостью отмечает, что успевает быть хорошей мамой для детей, любящей женой для мужчины, специалистом по своему делу – участница реалити работает арттерапевтом. Все успевать маме помогает четкая планировка времени и подробные графики. В их семье есть расписание на день, неделю, месяц и планы на год! Не теряется ли по графику близость в семье? Отправляются проверить соперницы!

Далее участницы реалити приедут в гости к непоседливой маме Вике. Их семья очень спортивная и активная. Вика – мастер спорта по художественной гимнастике, а ее муж – мастер спорта по спортивной гимнастике, артист известно на весь мир Цирка Дю Солей. Вместе пара воспитывает девятилетнюю Ульяну. Родители дали дочери попробовать себя в разных видах спорта, но сейчас девочка, как и мама, сосредоточена на художественной гимнастике. Отношения с дочерью у родителей построены на доверии, Улю не заставляют делать домашнее задание и не контролируют. Дает ли такой метод результат?

Третьей соперниц будет встречать мама без рамок Наталья. Героиня сама воспитывает 14-летнего сына. Наталья построила с ним дружеские отношения, дает право выбора, не устанавливает четкие правила и рамки. Сын, по ее словам, полностью доверяет маме и делится с ней всем. Но есть ли в их семье граница между свободой и вседозволенностью?

Последней гостей будет ждать мама по догмам Алла. Вместе с мужем героиня воспитывает восьмилетнюю Маргариту и пятилетнюю Милану. У них христианская семья, живущая по Библии. Алла прививает детям нравственные принципы и духовные ценности. Действительно ли все так идеально? И кто получит звание «Супермамы» на этой неделе? Смотрите с понедельника по четверг, в 19:00 на СТБ!

Выпуски были отсняты до 24 февраля 2022 года.

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