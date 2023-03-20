Супермама 5 сезон: учасниці 3 тижня 2023

«Супермама» 5 сезон: тінейджерка, прихильниця Карпачова, відмінниця та мама сімох дітей ― учасниці 3 тижня

На СТБ розпочинається 3 тиждень реаліті «Супермама»-5! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня на глядачів чекає знайомство з мамами з Миколаєва. Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Не пропустіть нові випуски 3 тижня проєкту «Супермама»-5 вже сьогодні.

Першою гостей зустрічатиме досконала мама Юлія. Учасниця реаліті працює контент-менеджеркою та успішно веде власний блог. Разом з чоловіком героїня виховує 12-річну Софію та п’ятирічного Тимофія. Мама звикла завжди бути першою, цьому ж навчає і дітей. Софія – спортсменка, займається бадмінтоном з шести років, Тимофій займається плаванням і підготовкою до школи. Юлія вважає себе суворою мамою, любить порядок, дисципліну та чіткий графік. Чи все так досконало в їх родині? Готові перевірити суперниці!

Далі учасниці реаліті вирушать в гості до мами «за Карпачовим» Насті. Героїня виховує шестирічну дочку та десятирічного сина. Батько дітей з Лівану. З ним героїня прожила 13 років, а тепер виховує та забезпечує малюків сама. Настя – прихильниця Дмитра Карпачова та його методів виховання. Вона відвідала всі майстер-класи експерта із питань дитячої вікової психології! Героїня переконана, що втілює усі правила Дмитра Карпачова на практиці. Що про це скаже сам телеведучий?

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Третьою гостей зустрічатиме мама сімох дітей Інна. Мати-героїня ні дня не сиділа в декреті! Вона заміжня вп’яте, її останній чоловік з Узбекистану. Інна впевнена, що мама не зобов’язана сидіти з дітьми, адже з цією роллю може впоратися і чоловік. В їх родині саме так. Поки героїня забезпечує сім’ю і працює майстром з нарощування вій, чоловік виховує дітей та присвячує час хатнім справам. Інна щаслива і робить щасливою всю свою родину. Чи погодяться з цим інші учасниці реаліті?

Останньою на гостей чекатиме мама-тінейджерка Аля. Героїня сама виховує трирічну Поліну. Аля не дотримується режиму, не встановлює суворі правила та заборони, адже переконана, що все це потрібно лише для батьків. Полінці мама завжди дає право вибору, орієнтується на її бажання і вчить доньку жити в задоволення. Разом з нею Аля може записувати трендові відео, слухати попмузику, співати й танцювати на вулиці, ходити в заклади та на вечірки. Та чи не заважає це вихованню дівчинки?

Чому фінал тижня завершиться скандалом між учасницями? Та хто отримає звання «супермами»? Дивіться з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!



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