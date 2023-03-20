Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023

«Супермама» 5 сезон: тинейджерка, поклонница Карпачева, отличница и мама семерых детей ― участницы 3 недели

На СТБ начинается 3 неделя реалити «Супермама»-5! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из Николаева. Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Не пропустите новые выпуски 3 недели проекта «Супермама»-5 уже сегодня.

Первой гостей будет встречать идеальная мама Юлия. Участница реалити работает контент-менеджером и успешно ведет собственный блог. Вместе с мужем героиня воспитывает 12-летнюю Софию и пятилетнего Тимофея. Мама привыкла всегда быть первой, этому учит и детей. София – спортсменка, занимается бадминтоном с шести лет, Тимофей занимается плаванием и подготовкой в школу. Юлия считает себя суровой мамой, любит порядок, дисциплину и четкий график. Все ли так идеально в их семье? Готовы проверить соперницы!

Далее участницы реалити отправятся в гости к маме «за Карпачева» Насте. Героиня воспитывает шестилетнюю дочь и десятилетнего сына. Отец детей из Ливана. С ним героиня прожила 13 лет, а теперь воспитывает и обеспечивает малышей сама. Настя – поклонница Дмитрия Карпачева и его методов воспитания. Она посетила все мастер-классы эксперта по детской возрастной психологии! Героиня убеждена, что реализует все правила Дмитрия Карпачева на практике. Что об этом скажет сам телеведущий?

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Третьей гостей будет встречать мама семерых детей Инна. Мать-героиня ни дня не сидела в декрете! Она замужем в пятый раз, ее последний муж из Узбекистана. Инна уверена, что мама не обязана сидеть с детьми, ведь с этой ролью справляется и мужчина. В их семье именно так. Пока героиня обеспечивает семью и работает мастером по наращиванию ресниц, мужчина воспитывает детей и посвящает время домашним делам. Инна счастлива и делает счастливой всю свою семью. Согласятся ли с этим другие участницы реалити?

Последней гостей будет ждать мама-тинейджер Аля. Героиня сама воспитывает трехлетнюю Полину. Аля не соблюдает режим, не устанавливает строгие правила и запреты, ведь убеждена, что все это нужно только родителям. Полине мама всегда дает право выбора, ориентируется на ее желания и учит дочь жить в удовольствие. Вместе с ней Аля может записывать трендовые видео, слушать поп-музыку, петь и танцевать на улице, ходить в заведения и вечеринки. Но не мешает ли это воспитанию девочки?

Почему финал недели завершится скандалом между участницами? И кто получит звание «супермамы»? Смотрите с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!



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