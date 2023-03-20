Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
Супермама

«Супермама» 5 сезон: тинейджерка, поклонница Карпачева, отличница и мама семерых детей ― участницы 3 недели

20.03.2023

На СТБ начинается 3 неделя реалити «Супермама»-5! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрителей ждет знакомство с мамами из Николаева. Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Не пропустите новые выпуски 3 недели проекта «Супермама»-5 уже сегодня.

Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023

Первой гостей будет встречать идеальная мама Юлия. Участница реалити работает контент-менеджером и успешно ведет собственный блог. Вместе с мужем героиня воспитывает 12-летнюю Софию и пятилетнего Тимофея. Мама привыкла всегда быть первой, этому учит и детей. София – спортсменка, занимается бадминтоном с шести лет, Тимофей занимается плаванием и подготовкой в школу. Юлия считает себя суровой мамой, любит порядок, дисциплину и четкий график. Все ли так идеально в их семье? Готовы проверить соперницы!

Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023

Далее участницы реалити отправятся в гости к маме «за Карпачева» Насте. Героиня воспитывает шестилетнюю дочь и десятилетнего сына. Отец детей из Ливана. С ним героиня прожила 13 лет, а теперь воспитывает и обеспечивает малышей сама. Настя – поклонница Дмитрия Карпачева и его методов воспитания. Она посетила все мастер-классы эксперта по детской возрастной психологии! Героиня убеждена, что реализует все правила Дмитрия Карпачева на практике. Что об этом скажет сам телеведущий?

Больше по теме: 4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023

Третьей гостей будет встречать мама семерых детей Инна. Мать-героиня ни дня не сидела в декрете! Она замужем в пятый раз, ее последний муж из Узбекистана. Инна уверена, что мама не обязана сидеть с детьми, ведь с этой ролью справляется и мужчина. В их семье именно так. Пока героиня обеспечивает семью и работает мастером по наращиванию ресниц, мужчина воспитывает детей и посвящает время домашним делам. Инна счастлива и делает счастливой всю свою семью. Согласятся ли с этим другие участницы реалити?

Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023

Последней гостей будет ждать мама-тинейджер Аля. Героиня сама воспитывает трехлетнюю Полину. Аля не соблюдает режим, не устанавливает строгие правила и запреты, ведь убеждена, что все это нужно только родителям. Полине мама всегда дает право выбора, ориентируется на ее желания и учит дочь жить в удовольствие. Вместе с ней Аля может записывать трендовые видео, слушать поп-музыку, петь и танцевать на улице, ходить в заведения и вечеринки. Но не мешает ли это воспитанию девочки?

Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023

Почему финал недели завершится скандалом между участницами? И кто получит звание «супермамы»? Смотрите с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!


Выпуски были отсняты до 24 февраля 2022 года.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023
Супермама

«Супермама» 5 сезон: тренер, супервумен, соблазнительница и мама вундеркинда ― участницы 2 недели

 Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023
Супермама

«Супермама» 5 сезон: мама-актриса сериала «Слід», всегда молодая мамочка, шаманка и дизайнер одежды ― участницы 1 недели

 Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023
Супермама

«Супермама» 4 сезон 56 выпуск: мама с ошибками прошлого вызывает восхищение у сына

 Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023
Супермама

«Супермама» 4 сезон: кто победил в 56 выпуске от 30.12.2021

 Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023
Супермама

«Супермама» 4 сезон выпуск 56 от 30.12.2021: Как воспитывает сына мама с ошибками прошлого Ксения?

 Супермама 5 сезон: участницы 3 недели 2023
Супермама

«Супермама» 4 сезон 55 выпуск: мама-подружка Оля всю жизнь бежит
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить