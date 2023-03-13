Супермама 5 сезон: учасниці 2 тижня 2023

«Супермама» 5 сезон: тренерка, супервумен, спосукниця та мама вундеркінда ― учасниці 2 тижня

Цього тижня глядачі познайомляться зі столичними мамами. Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від експерта із питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

Першою в гості запросить мама-тренерка Катя. Учасниця реаліті є засновницею, керівницею та тренеркою студії східних танців. Цій справі героїня присвятила понад 16 років свого життя. У декретній відпустці Катя провела лише місяць після перших та других пологів. Мама не любить байдикувати, лінуватися та пасивно проводити вільний час. Цьому ж вона навчає і двох своїх дітей. Та чи дійсно Каті вистачає часу і на кар’єру, і на родину?

Наступною гостей зустрічатиме мама-супервумен Валерія. Героїня 16 років у шлюбі, пара вдвох займається розвитком та вихованням трьох дітей. Валерія називає себе суворою мамою, завжди слідкує за успіхами дітей в навчанні, адже впевнена, що це запорука гарного майбутнього. Валерія відкрила власну стоматологічну клініку і також працює лікаркою-стоматологинею. Вона впевнена, що їй вистачає часу на побут, виховання дітей, подорожі, сім’ю та успішну кар’єру. Чи так це? Готові перевірити суперниці!

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Третьою гостей зустрічатиме спокуслива мама Ліля. Фотомодель виховує півторарічну Настю. З донькою вона проводить багато часу, любить вдягатися у схожі сукні, фотографуватись з Настею та мріє, щоб маленька теж була творчою особистістю. 80% фотосесій Лілі – зйомки у білизні, а ідеальне тіло – одне з головних досягнень дівчини! Чи так ідеально вона виховує свою доньку?

Останньою на гостей чекатиме мама вундеркінда Анна. Півторарічний Марк – найрозвинутіший малюк, на думку мами. У своєму віці він може пояснити, чого саме хоче, висловити власну точку зору, знає алфавіт двома мовами, понад 100 слів англійською, вміє рахувати до десяти та знає кольори. Мама навіть подавала заявку до Книги рекордів України щодо геніальності малюка! Чи не шкодить такий насичений навчальний графік Марку? Та хто отримає звання «супермама» цього разу? Дивіться в ефірі!



Психологічний проєкт «Супермама»-5 виходить на СТБ о 19:00 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

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