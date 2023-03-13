Супермама 5 сезон: участницы 2 недели 2023

«Супермама» 5 сезон: тренер, супервумен, соблазнительница и мама вундеркинда ― участницы 2 недели

На этой неделе зрители познакомятся со столичными мамами. Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы о воспитании детей от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

Первой в гости пригласит мама-тренер Катя. Участница реалити является основательницей, руководительницей и тренером студии восточных танцев. Этому делу героиня посвятила более 16-ти лет своей жизни. В декретном отпуске Катя провела всего месяц после первых и вторых родов. Мама не любит бездельничать, лениться и пассивно проводить свободное время. Этому же она учит двух своих детей. Действительно ли Кате хватает времени и на карьеру, и на семью?

Следующей гостей будет встречать мама-супервумен Валерия. Героиня 16 лет в браке, пара вдвоем занимается развитием и воспитанием троих детей. Валерия называет себя суровой мамой, всегда следит за успехами детей в учебе, ведь уверена, что это залог хорошего будущего. Валерия открыла собственную стоматологическую клинику и также работает врачом-стоматологией. Она уверена, что ей хватает времени на быт, воспитание детей, путешествия, семью и успешную карьеру. Так ли это? Готовы проверить соперницы!

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Третьей гостей будет встречать соблазнительная мама Лиля. Фотомодель воспитывает полуторагодовалую Настю. С дочерью она проводит много времени, любит одеваться в похожие платья, фотографироваться с Настей и мечтает, чтобы она тоже была творческой личностью. 80% фотосессий Лили – съемки в белье, а идеальное тело – одно из главных достижений девушки! Идеально ли она воспитывает свою дочь?

Последней гостей будет ждать мама вундеркинда Анна. Полуторагодовалый Марк – самый развитый малыш, по мнению мамы. В своем возрасте он может объяснить, чего именно хочет, высказать свою точку зрения, знает алфавит на двух языках, более 100 слов на английском, умеет считать до десяти и знает цвета. Мама даже подавала заявку в Книгу рекордов Украины по гениальности малыша! Не вредит ли такой насыщенный обучающий график Марку? Но кто получит звание «Супермамы» на этот раз? Смотрите в эфире!



Психологический проект «Супермама»-5 выходит на СТБ в 19:00 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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