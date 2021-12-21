21 грудня на телеканалі СТБ виходить 50 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як Маргарита самореалізувалась у материнстві. Що буде в 50 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 50 від 21.12.2021: Як виховує дітей домашня директорка Маргарита? Супермама 4 сезон 50 випуск: Як ставиться до чоловіка Маргарита? Чи згодні родичі Маргарити із її поведінкою? Як пройшла інспекція – дивіться у 50 випуску Супермами 2021

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Маргарита повністю віддала себе сім’ї і отримує задоволення від домашніх справ. Вона може прибирати до напівпритомного стану. 9-річного Михайла героїня виховує як чоловіка, а не синочка-мамія. Вона надихає чоловіка Андрія ― він її опора. Наразі Маргарита вагітна ще одним сином. Вона вважає себе супермамою, бо створює вдома атмосферу для виховання справжнього мужчини.

У 50 випуску реаліті «Супермама»-4 від 21.12.2021 ми дізнаємось:

Де живе мама-директорка? Чим вона шокувала учасниць під час зустрічі?

Як живе героїня, що в неї вдома і на кухні?

Що розповіла Маргарита матусям про себе та сім’ю?

Як пройшло знайомство з Михайликом? Чи вдалося поспілкуватися з ним наодинці?

Які запитання виникли в учасниць до Маргарити, і що стало причиною суперечки?

Як пройшла урочиста вечеря?

Що порадив домашній директорці Дмитро Карпачов?

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