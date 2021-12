21 грудня на телеканалі СТБ виходить 50 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як Маргарита самореалізувалась у материнстві. Що буде в 50 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Маргарита повністю віддала себе сім’ї і отримує задоволення від домашніх справ. Вона може прибирати до напівпритомного стану. 9-річного Михайла героїня виховує як чоловіка, а не синочка-мамія. Вона надихає чоловіка Андрія ― він її опора. Наразі Маргарита вагітна ще одним сином. Вона вважає себе супермамою, бо створює вдома атмосферу для виховання справжнього мужчини.

У 50 випуску реаліті «Супермама»-4 від 21.12.2021

