«Супермама» 4 сезон випуск 50 від 21.12.2021: Як виховує дітей домашня директорка Маргарита?
21 грудня на телеканалі СТБ виходить 50 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як Маргарита самореалізувалась у материнстві. Що буде в 50 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 50 від 21.12.2021: Як виховує дітей домашня директорка Маргарита?
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Маргарита повністю віддала себе сім’ї і отримує задоволення від домашніх справ. Вона може прибирати до напівпритомного стану. 9-річного Михайла героїня виховує як чоловіка, а не синочка-мамія. Вона надихає чоловіка Андрія ― він її опора. Наразі Маргарита вагітна ще одним сином. Вона вважає себе супермамою, бо створює вдома атмосферу для виховання справжнього мужчини.
У 50 випуску реаліті «Супермама»-4 від 21.12.2021 ми дізнаємось:
- Де живе мама-директорка? Чим вона шокувала учасниць під час зустрічі?
- Як живе героїня, що в неї вдома і на кухні?
- Що розповіла Маргарита матусям про себе та сім’ю?
- Як пройшло знайомство з Михайликом? Чи вдалося поспілкуватися з ним наодинці?
- Які запитання виникли в учасниць до Маргарити, і що стало причиною суперечки?
- Як пройшла урочиста вечеря?
- Що порадив домашній директорці Дмитро Карпачов?