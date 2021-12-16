16 грудня на телеканалі СТБ виходить 48 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи успішна мама Таня і хто переміг на 12 тижні проєкту. Що буде в 48 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 48 від 16.12.2021: Як виховує дитину мама-інфлюенсерка Таня? Супермама 4 сезон 48 випуск присвячений мамі-інфлюенсерці Тані. Також учасниці Супермами 4 у 48 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інфлюенсерка, мама-всесвіт, мама-імператриця та східна красуня ― учасниці 12 тижня

Таня з чоловіком В’ячеславом виховують 4-річну доньку Соломію. Мама вважає себе інфлюенсеркою і лідеркою думок. Вона має майже 89 тисяч підписок в Instagram, а починала з розповідей про свою вагітність. Героїня вважає, що дитина не повинна стояти на заваді саморозвитку. Вона показує приклад успішної жінки для доньки, не забуваючи про те, що треба любити і піклуватися про неї. Таня вважає себе супермамою, бо поєднує саморозвиток, виховання дитини й чудові партнерські стосунки.

У 48 випуску реаліті «Супермама»-4 від 16.12.2021 ми дізнаємось:

Де живе Таня, і як вона зустріла мам?

З чого почалося знайомство з життям героїні? Що вона показала, і як відреагували учасниці?

Що викликало обурення та недовіру у мам?

Яка Таня господиня? Що суперниці побачили в неї вдома та на кухні?

Як пройшло спілкування з чоловіком та донькою героїні?

З якими запитаннями прийшла мамінспекція до Тані?

Як пройшла вечеря, і куди зайшла розмова?

Що мамі-інфлюенсерці порадив експерт «Супермами»?

І хто переміг на 12 тижні психологічного реаліті?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.