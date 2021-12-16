16 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 48 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, успешная ли мама Таня и кто победил на 12 неделе проекта. Что будет в 48 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 48 от 16.12.2021: Как воспитывает дочь мама-инфлюенсер Таня? Супермама 4 сезон 48 выпуск посвящен маме-инфлюэнсеру Тане. Также участницы Супермамы 4 в 48 выпуске узнают имя победительницы.

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-инфлюенсер, мама-вселенная, мама-императрица и восточная красавица ― участницы 12 недели

Таня с мужем Вячеславом воспитывают 4-летнюю дочь Соломию. Мама считает себя инфлюенсером и лидером мнений. У нее около 89 тысяч подписок в Instagram, и начинала она с рассказов о своей беременности. Героиня считает, что ребенок не должен стоять на пути саморазвития. Она показывает пример успешной женщины для дочери, не забывая о том, что нужно любить и заботиться о ней. Таня считает себя супермамой, потому что совмещает саморазвитие, воспитание ребенка и отличные партнерские отношения.

В 48 выпуске реалити «Супермама»-4 от 16.12.2021 мы узнаем:

Где живет Таня, и как она встретила мам?

С чего началось знакомство с жизнью героини? Что она показала, и как отреагировали участницы?

Что вызвало возмущение и недоверие у мам?

Какая Таня хозяйка? Что соперницы увидели у нее дома и на кухне?

Как прошло общение с мужем и дочкой героини?

С какими вопросами пришла маминспекция к Тане?

Как прошел ужин, и куда зашел разговор?

Что маме-инфлюенсеру посоветовал эксперт «Супермамы»?

И кто победил на 12 неделе психологического реалити?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.