15 грудня на телеканалі СТБ виходить 47 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як дає раду з чотирма дітьми Марта. Що буде в 47 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Мама-імператриця Марта виховує чотирьох дітей: 6-річного Максима, 5-річну Анастасію, 2-річну Елізу та 10-місячного Матвія. Вона бізнес-леді ― у неї СПА-салон, і після розлучення з чоловіком їй є на що жити. Героїня регулярно їздить на ретрити і вважає себе духовно розвиненою та сексуально розкутою. Марта ― супермама, тому що наповнена і робить усе, щоб передати дітям чисту карму.

У 47 випуску реаліті «Супермама»-4 від 15.12.2021 ми дізнаємось:

