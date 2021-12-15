15 грудня на телеканалі СТБ виходить 47 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як дає раду з чотирма дітьми Марта. Що буде в 47 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 47 від 15.12.2021: Як виховує чотирьох дітей мама-імператриця Марта? Супермама 4 сезон 47 випуск: Як мама-імператриця Марта ставиться до дітей? Чому чоловік розлучився із Мартою? Як пройшла інспекція – дивіться у 47 випуску Супермами 2021

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Мама-імператриця Марта виховує чотирьох дітей: 6-річного Максима, 5-річну Анастасію, 2-річну Елізу та 10-місячного Матвія. Вона бізнес-леді ― у неї СПА-салон, і після розлучення з чоловіком їй є на що жити. Героїня регулярно їздить на ретрити і вважає себе духовно розвиненою та сексуально розкутою. Марта ― супермама, тому що наповнена і робить усе, щоб передати дітям чисту карму.

У 47 випуску реаліті «Супермама»-4 від 15.12.2021 ми дізнаємось:

Де мешкає мама-імператриця? Як вона зустріла учасниць?

Марта почала знайомство з розповіді про свою внутрішню імператрицю. Як відреагували мами?

Який будинок у Марти? Що виявила мамінспекція на кухні?

Що Марта розповіла про дітей, і як пройшло знайомство з ними?

З якими запитаннями прийшли мами до Марти, і в чому вона зізналася?

Про що учасниці поговорили за вечерею?

Які поради дав мамі-імператриці Дмитро Карпачов?

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