Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон випуск 41 від 06.12.2021: Яка сім’я в мами на всі руки Оксани?

06.12.2021

6 грудня на телеканалі СТБ виходить 41 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами боротимуться за звання найкращої на 11 тижні та яка сім’я в мами на всі руки Оксани. Що буде в 41 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 41 від 06.12.2021: Яка сім’я в мами на всі руки Оксани?

Супермама 4 сезон 41 випуск: Як мама на всі руки справляється із трьома дітьми? Яка таємниця у Оксани? Як пройшла інспекція – дивіться у 41 випуску Супермами 2021

Більше на тему:  «Супермама» 4 сезон: мама на всі руки, запальна мама, тіктокерка і пильна мама ― учасниці 11 тижня

Мама на всі руки Оксана в декреті, і весь побут тримається на ній. Вона вважає себе берегинею домашнього вогнища. У шлюбі з Анатолієм вони вже  22 роки і виховують трьох дітей: 19-річну Валерію, 11-річного Арсенія і 3-річного Філіпа. Діти відмінники, навчання в сім’ї на першому місці. Оксана ― супермама, бо побудувала своє життя так, щоб дітям дати все найкраще.

У 41 випуску реаліті «Супермама»-4 від 06.12.2021 ми дізнаємось:

  • Які мами беруть участь в 11 тижні проєкту?
  • Як Оксана зустріла суперниць? Чим она їх здивувала?
  • Як живе героїня? Що в неї на кухні?
  • Про що розповіла Оксана учасницям, і чому вона розридалася?
  • Як мамінспекція познайомилася з дітьми героїні, і про що вони поговорили?
  • У чому зізналася Оксана?
  • Які поради дав мамі на всі руки Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send