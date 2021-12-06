6 грудня на телеканалі СТБ виходить 41 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами боротимуться за звання найкращої на 11 тижні та яка сім’я в мами на всі руки Оксани. Що буде в 41 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 41 від 06.12.2021: Яка сім’я в мами на всі руки Оксани? Супермама 4 сезон 41 випуск: Як мама на всі руки справляється із трьома дітьми? Яка таємниця у Оксани? Як пройшла інспекція – дивіться у 41 випуску Супермами 2021

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Мама на всі руки Оксана в декреті, і весь побут тримається на ній. Вона вважає себе берегинею домашнього вогнища. У шлюбі з Анатолієм вони вже 22 роки і виховують трьох дітей: 19-річну Валерію, 11-річного Арсенія і 3-річного Філіпа. Діти відмінники, навчання в сім’ї на першому місці. Оксана ― супермама, бо побудувала своє життя так, щоб дітям дати все найкраще.

У 41 випуску реаліті «Супермама»-4 від 06.12.2021 ми дізнаємось:

Які мами беруть участь в 11 тижні проєкту?

Як Оксана зустріла суперниць? Чим она їх здивувала?

Як живе героїня? Що в неї на кухні?

Про що розповіла Оксана учасницям, і чому вона розридалася?

Як мамінспекція познайомилася з дітьми героїні, і про що вони поговорили?

У чому зізналася Оксана?

Які поради дав мамі на всі руки Дмитро Карпачов?

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