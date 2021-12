6 грудня на телеканалі СТБ виходить 41 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами боротимуться за звання найкращої на 11 тижні та яка сім’я в мами на всі руки Оксани. Що буде в 41 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на всі руки, запальна мама, тіктокерка і пильна мама ― учасниці 11 тижня

Мама на всі руки Оксана в декреті, і весь побут тримається на ній. Вона вважає себе берегинею домашнього вогнища. У шлюбі з Анатолієм вони вже 22 роки і виховують трьох дітей: 19-річну Валерію, 11-річного Арсенія і 3-річного Філіпа. Діти відмінники, навчання в сім’ї на першому місці. Оксана ― супермама, бо побудувала своє життя так, щоб дітям дати все найкраще.

У 41 випуску реаліті «Супермама»-4 від 06.12.2021 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.