Як допомогти дитині пережити перехідний вік

Якщо ви бачите, що вашу дитину немов підмінили ― вона стала агресивною, завжди чимось незадоволеною та образливою, це ознаки перехідного віку. У цей час треба приділяти особливу увагу своїй дитині, аби вона не накоїла дурниць. Про те, як допомогти підлітку пережити перехідний вік ― читайте в матеріалі.

У підлітковому віці можливі різноманітні суперечки та конфлікти дитини з батьками. Не дійте зопалу, заспокойтесь та намагайтесь все мирно вирішити. Спробуйте показати з максимальною делікатністю, що окрім бунту існує багато інших способів вирішення проблеми.

Не давайте підлітку відчувати себе самотнім, більше спілкуйтеся з ним. Завдяки цьому, ваші стосунки будуть відкритими, дитина вам довірятиме та буде більш розкутою. Станьте хорошим другом для своєї дитини. З’ясуйте, що їй подобається на даний момент, які у неї інтереси та захоплення.

Батьківська любов дає відчуття спокою та впевненості. Не соромтесь виявляти свою любов. Поцілуйте та обійміть свою дитину, коли вона йде до школи. Ваша любов не повинна залежати від поведінки дитини, вона має бути безумовною.

Не втручайтесь в особистий простір своєї дитини. Не намагайтеся тримати все під контролем, дайте їй трохи свободи. Дозвольте підлітку почати діяти самостійно в деяких ситуаціях. У дитини має сформуватися впевненість у власних силах.

Кожна дитина індивідуальна і не варто її порівнювати з тим, хто в чомусь кращий за неї. По-перше, це дуже ображає. По-друге, це руйнує самооцінку підлітка, що у майбутньому може спричинити багато проблем вже у дорослому віці.

Припиніть ставитись до своєї дитини, як до маленької. Підлітків це дуже дратує. Почніть довіряти, ставтеся, як до дорослого. Дайте зрозуміти, що ви на його боці і що розділяєте всі його переконання. Коли підліток відчує від вас довіру, він буде намагатися її виправдати.

