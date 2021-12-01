1 грудня на телеканалі СТБ виходить 39 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховує дітей мама вільних поглядів Іра. Що буде в 39 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 39 від 01.12.2021: Яка сім’я у мами вільних поглядів Іри? Супермама 4 сезон 39 випуск: Чому Ірина згодна народити чоловіку дитину від його колишньої? Чому Ірина пробачає зради? Як пройшла інспекція – дивіться у 39 випуску Супермами

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Ірина практикує тантру, цікавиться мистецтвом еротичного зв’язування шибарі та виховує двох доньок. Із 13-річною Вірою та 7-річною Юліаною в неї практично немає секретів та заборон. Вони займаються моржуванням усією сім’єю. Іра живе три роки в цивільному шлюбі з чоловіком Максимом у вільних стосунках. Вона коуч із радикального прощення і вважає себе супермамою, бо її діти ростуть вільними людьми і не залежать від стереотипів та комплексів.

У 39 випуску реаліті «Супермама»-4 від 01.12.2021 ми дізнаємось:

Як живе Ірина, і з чого вона почала знайомство?

Чим героїня пригостила матусь і про що розповіла?

Як учасниці оцінили любов Ірини до «натуризму» (нудизму)? І що про це сказав Дмитро Карпачов?

Через що почався конфлікт між гостями і господинею? На що наважилася Ярослава?

Чого ще навчила учасниць мама вільних поглядів?

Як пройшло знайомство з доньками Ірини? Що довело до сліз Віру?

Чи вдалося суперницям поспілкуватися з дітьми наодинці? Що дізналися вони про сім’ю Ірини?

Що розповіла Ірина про спроби завагітніти, своє здоров’я і другого чоловіка?

Що порадив мамі вільних поглядів Дмитро Карпачов?

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