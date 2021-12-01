1 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 39 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие нравы прививает детям мама свободных взглядом Ира. Что будет в 39 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 39 от 01.12.2021: Какая семья у мамы свободных взглядов Иры? Супермама 4 сезон 39 выпуск: Почему Ирина согласна родить мужу ребенка от его бывшей? Почему Ирина прощает измены? Как прошла инспекция – смотрите в 39 выпуске Супермамы

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Ирина практикует тантру, интересуется искусством эротического связывания шибари и воспитывает двух дочерей. С 13-летней Верой и 7-летней Юлианой у нее практически нет секретов и запретов. Они занимаются моржеванием всей семьей. Ира живет три года в гражданском браке с мужем Максимом в свободных отношениях. Она коуч по радикальному прощению и считает себя супермамой, потому что ее дети растут свободными людьми, не зависящими от стереотипов и комплексов.

В 39 выпуске реалити «Супермама»-4 от 01.12.2021 мы узнаем:

Как живет Ирина, и с чего она начала знакомство?

Чем героиня угостила мам и о чем рассказала?

Как участницы оценили любовь Ирины к «натуризму» (нудизму)? И что сказал по этому поводу Дмитрий Карпачев?

Из-за чего начался конфликт между гостями и хозяйкой? На что решилась Ярослава?

Чему еще научила участниц мама свободных взглядов?

Как прошло знакомство с дочками Ирины? Что довело до слез Веру?

Удалось ли соперницам пообщаться с детьми лично? Что узнали они о семье Ирины?

Что рассказала Ирина о попытках забеременеть, своем здоровье и втором муже?

Что посоветовал маме свободных взглядов Дмитрий Карпачев?

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