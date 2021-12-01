«Супермама» 4 сезон выпуск 39 от 01.12.2021: Какая семья у мамы свободных взглядов Иры?
1 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 39 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие нравы прививает детям мама свободных взглядом Ира. Что будет в 39 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 39 от 01.12.2021: Какая семья у мамы свободных взглядов Иры?
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Ирина практикует тантру, интересуется искусством эротического связывания шибари и воспитывает двух дочерей. С 13-летней Верой и 7-летней Юлианой у нее практически нет секретов и запретов. Они занимаются моржеванием всей семьей. Ира живет три года в гражданском браке с мужем Максимом в свободных отношениях. Она коуч по радикальному прощению и считает себя супермамой, потому что ее дети растут свободными людьми, не зависящими от стереотипов и комплексов.
В 39 выпуске реалити «Супермама»-4 от 01.12.2021 мы узнаем:
- Как живет Ирина, и с чего она начала знакомство?
- Чем героиня угостила мам и о чем рассказала?
- Как участницы оценили любовь Ирины к «натуризму» (нудизму)? И что сказал по этому поводу Дмитрий Карпачев?
- Из-за чего начался конфликт между гостями и хозяйкой? На что решилась Ярослава?
- Чему еще научила участниц мама свободных взглядов?
- Как прошло знакомство с дочками Ирины? Что довело до слез Веру?
- Удалось ли соперницам пообщаться с детьми лично? Что узнали они о семье Ирины?
- Что рассказала Ирина о попытках забеременеть, своем здоровье и втором муже?
- Что посоветовал маме свободных взглядов Дмитрий Карпачев?