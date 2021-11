29 листопада на телеканалі СТБ виходить 37 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами візьмуть участь у 10 тижні проєкту і як мама-берегиня Ярослава виховує трьох дітей. Що буде в 37 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Мама-берегиня Ярослава виховує трьох синів: Ваню, Веніаміна і Ренатика. Її чоловік Ахват старший на 20 років, він займається бізнесом та забезпечує сім’ю. У Ярослави на першому місці родина, а не робота. На її думку, мама-квочка ― це не погано. Своєю суперсилою героїня вважає те, що за 16 років шлюбу зберегла вогонь у стосунках. Ярослава називає себе супермамою, бо виховує дітей у любові та ніжності.

У 37 випуску реаліті «Супермама»-4 від 29.11.2021

