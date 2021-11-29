29 листопада на телеканалі СТБ виходить 37 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами візьмуть участь у 10 тижні проєкту і як мама-берегиня Ярослава виховує трьох дітей. Що буде в 37 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 37 від 29.11.2021: Яка сім’я у мами-берегині Ярослави? Супермама 4 сезон 37 випуск: Як мама-берегиня справляється із трьома дітьми? На чому тримається шлюб Ярослави? Як пройшла інспекція – дивіться у 37 випуску Супермами

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Мама-берегиня Ярослава виховує трьох синів: Ваню, Веніаміна і Ренатика. Її чоловік Ахват старший на 20 років, він займається бізнесом та забезпечує сім’ю. У Ярослави на першому місці родина, а не робота. На її думку, мама-квочка ― це не погано. Своєю суперсилою героїня вважає те, що за 16 років шлюбу зберегла вогонь у стосунках. Ярослава називає себе супермамою, бо виховує дітей у любові та ніжності.

У 37 випуску реаліті «Супермама»-4 від 29.11.2021 ми дізнаємось:

Як почалося знайомство мам із життям Ярослави? Хто їй допомагає з дітьми?

Яка квартира у героїні? Що в неї на кухні знайшли суперниці?

Скільки років мама-берегиня не працює? Що вона розповіла про минуле і чому вирішила відмовитися від кар’єри?

Яку нову професію вивчила Ярослава, і як її прагнення оцінила мамінспекція?

Як героїня познайомилася з майбутнім чоловіком, і що вона розповіла про життя з ним?

Що мамінспекція дізналася про дітей Ярослави?

У чому зізналася героїня перед матусями?

Як минула урочиста вечеря, і чи прийшов на неї чоловік мами-берегині?

І що порадив Ярославі Дмитро Карпачов?

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