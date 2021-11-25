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«Супермама» 4 сезон випуск 36 від 25.11.2021: Як побудувала сім’ю ефектна мама Таня?

25.11.2021

25 листопада на телеканалі СТБ виходить 36 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як стала супермамою Таня після терміну у в’язниці і хто переміг на 9 тижні. Що буде в 36 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 36 від 25.11.2021: Як побудувала сім’ю ефектна мама Таня?

Супермама 4 сезон 36 випуск присвячений ефектній мамі Тані. Також учасниці Супермами 4 у 36 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-екстрасенс, безвідмовна мама, мама в нірвані й ефектна мама ― учасниці 9 тижня

Таня виховує трьох дітей:11-річного Іллю, 6-річну Олександру і 3-річного Діму. Вона живе в цивільному шлюбі з Дмитром, який забезпечує сім’ю. Таня незвичайна мама: вона зробила в житті багато помилок, і одна з них ― ув’язнення через бійку. Вона прийшла на проєкт показати, що навіть після в’язниці жінка може бути супермамою.

У 36 випуску реаліті «Супермама»-4 від 25.11.2021 ми дізнаємось:

  • Як зустріла гостей Таня? Де вони живуть із сім’єю?
  • Що Тетяна розповіла про своє господарство? Як суперниці оцінили її кухню та кулінарні здібності?
  • Чим героїня шокувала конкуренток? Що підірвало її здоров’я? І як відреагував на це Дмитро Карпачов?
  • Як самореалізується Таня? Чи працює вона і на що витрачає вільний час?
  • Які умови життя в сім’ї Тані? Що побачили мами?
  • Як пройшло знайомство з дітьми Тані? Що учасниці дізналися про її родину та сина Іллю?
  • Як пройшла особиста розмова мам із Танею, і які секрети вона розкрила?
  • Що порадив Тані Дмитро Карпачов?
  • І яка мама перемогла на 9 тижні проєкту?

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