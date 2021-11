25 листопада на телеканалі СТБ виходить 36 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як стала супермамою Таня після терміну у в’язниці і хто переміг на 9 тижні. Що буде в 36 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Таня виховує трьох дітей:11-річного Іллю, 6-річну Олександру і 3-річного Діму. Вона живе в цивільному шлюбі з Дмитром, який забезпечує сім’ю. Таня незвичайна мама: вона зробила в житті багато помилок, і одна з них ― ув’язнення через бійку. Вона прийшла на проєкт показати, що навіть після в’язниці жінка може бути супермамою.

У 36 випуску реаліті «Супермама»-4 від 25.11.2021 ми дізнаємось:

