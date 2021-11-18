18 листопада на телеканалі СТБ виходить 32 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як самовіддана мама Заріна забезпечує сім’ю і хто переміг на 8 тижні реаліті. Що буде в 32 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 32 від 18.11.2021: Які методи виховання у самовідданої мами Заріни? Супермама 4 сезон 32 випуск присвячений самовідданій мамі Зарині. Також учасниці Супермами 4 у 32 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Самовіддана мама Заріна сама виховує доньку Машу, якій 2 роки та 7 місяців, поки чоловік на заробітках. Вона йде на будь-які жертви заради донечки. За місяць Заріна заробляє 6–7 тисяч гривень і все витрачає на дитину. Матуся відмовляє собі не тільки в розвагах та процедурах краси, а й навіть у купівлі нового одягу. Самовіддана Заріна переконана: без цього мама може обійтися. Вона вважає себе супермамою, бо жертвує всім, щоб у доньки були іграшки, одяг та їжа.

У 32 випуску реаліті «Супермама»-4 від 18.11.2021 ми дізнаємося:

Де живе та працює Заріна? Чим вона шокувала суперниць?

Чому героїня покликала супермам на роботу?

Як вона виховує дочку?

Чому Машин тато за кордоном? Як він допомагає?

Чи вдалося поспілкуватися з донькою Заріни? Які висновки зробили матусі?

У чому героїня зізналася мамінспекції, і що їй порадили?

Як пройшла розмова Заріни з Дмитром Карпачовим?

І хто переміг на 8 тижні?

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