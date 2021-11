18 листопада на телеканалі СТБ виходить 32 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як самовіддана мама Заріна забезпечує сім’ю і хто переміг на 8 тижні реаліті. Що буде в 32 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Самовіддана мама Заріна сама виховує доньку Машу, якій 2 роки та 7 місяців, поки чоловік на заробітках. Вона йде на будь-які жертви заради донечки. За місяць Заріна заробляє 6–7 тисяч гривень і все витрачає на дитину. Матуся відмовляє собі не тільки в розвагах та процедурах краси, а й навіть у купівлі нового одягу. Самовіддана Заріна переконана: без цього мама може обійтися. Вона вважає себе супермамою, бо жертвує всім, щоб у доньки були іграшки, одяг та їжа.

У 32 випуску реаліті «Супермама»-4 від 18.11.2021 ми дізнаємося:

