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«Супермама» 4 сезон випуск 29 від 15.11.2021: Як виховує дітей домашня мама Юля?

15.11.2021

15 листопада на телеканалі СТБ виходить 29 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами змагатимуться на 8 тижні проєкту і яка сім’я в домашньої мами Юлі? Що буде у 29 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Супермама 4 сезон

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У 29 випуску глядачі дізнаються, які мами стали учасницями нового тижня, і побачать, як пройшла перевірка особистого життя Юлі, котра присвятила себе сім’ї та вихованню доньки. Вони з чоловіком довго планували дитину, і Юля покинула офіс задля народження Кіри. Вона вважає себе супермамою, бо поставила у пріоритет материнство.

У 29 випуску реаліті «Супермама»-4 від 15.11.2021 ми дізнаємося:

  • З чого почала знайомство із суперницями домашня мама Юля?
  • На що звернули увагу конкурентки вдома у Юлі?
  • Що героїня розповіла про свою сім’ю, і що викликало невдоволення мам?
  • Що мамінспеція знайша на кухні в Юлі?
  • Як пройшло знайомство із донькою героїні Кірою? Що дівчинка розповіла мамам?
  • Які таємниці про Юлину сім’ю відкрилися, і як пройшла вечеря?
  • Чи прийшов чоловік на зустріч з учасницями?
  • І що порадив домашній мамі Дмитро Карпачов?

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 29 від 15.11.2021: Як виховує дітей домашня мама Юля?

Супермама 4 сезон 29 выпуск: Какие мамы принимают участие в 8 неделе Супермамы? Как домашняя мама Юлия построила свою семью?

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