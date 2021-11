15 листопада на телеканалі СТБ виходить 29 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами змагатимуться на 8 тижні проєкту і яка сім’я в домашньої мами Юлі? Що буде у 29 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

У 29 випуску глядачі дізнаються, які мами стали учасницями нового тижня, і побачать, як пройшла перевірка особистого життя Юлі, котра присвятила себе сім’ї та вихованню доньки. Вони з чоловіком довго планували дитину, і Юля покинула офіс задля народження Кіри. Вона вважає себе супермамою, бо поставила у пріоритет материнство.

У 29 випуску реаліті «Супермама»-4 від 15.11.2021 ми дізнаємося:

