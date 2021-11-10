«Супермама» 4 сезон випуск 27 від 10.11.2021: Як виховує дітей мама в кайф Христина?
10.11.2021
10 листопада на телеканалі СТБ виходить 27 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як склалася доля мами в кайф Христини та які стосунки в неї з чоловіком. Що буде у 27 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 27 від 10.11.2021: Як виховує дітей мама в кайф Христина?
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Мама в кайф Христина не здобула вищої освіти, але й працювати «за три копійки» цілодобово не хотіла. Тому до 27 років народила двох дітей та облаштувала своє житя вигідним шлюбом. Вона вважає, що треба кайфувати, розкішно відпочивати і насолоджуватися життям замість роботи.
У 27 випуску реаліті «Супермама»-4 від 10.11.2021 ми дізнаємося:
- З чого почалося знайомство мам із сім’єю Христини? Чому вона не покликала їх додому?
- Чим вразив учасниць «Супермами» чоловік Христини?
- Як мама в кайф описала своє життя і чим збентежила суперниць?
- Чи повезла Христина конкуренток додому, і що вона їм продемонструвала?
- Як пройшло знайомство з дітьми героїні?
- Що дізналися матусі після особистого спілкування з дочкою Євою?
- Які таємниці щодо Христини спливли?
- Яку пораду дав Дмитро Карпачов мамі в кайф Христині під час особистого спілкування?
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