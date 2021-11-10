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«Супермама» 4 сезон випуск 27 від 10.11.2021: Як виховує дітей мама в кайф Христина?

10.11.2021

10 листопада на телеканалі СТБ виходить 27 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як склалася доля мами в кайф Христини та які стосунки в неї з чоловіком. Що буде у 27 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 27 від 10.11.2021: Як виховує дітей мама в кайф Христина?

Супермама 4 сезон 27 випуск: Як влаштувала своє життя мама в кайф Христина? Що розповідає про маму донька Христини? Як пройшла інспекція - дивіться у 27 випуску Супермами

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Мама в кайф Христина не здобула вищої освіти, але й працювати «за три копійки» цілодобово не хотіла. Тому до 27 років народила двох дітей та облаштувала своє житя вигідним шлюбом. Вона вважає, що треба кайфувати, розкішно відпочивати і насолоджуватися життям замість роботи.

У 27 випуску реаліті «Супермама»-4 від 10.11.2021 ми дізнаємося:

  • З чого почалося знайомство мам із сім’єю Христини? Чому вона не покликала їх додому?
  • Чим вразив учасниць «Супермами» чоловік Христини?
  • Як мама в кайф описала своє життя і чим збентежила суперниць?
  • Чи повезла Христина конкуренток додому, і що вона їм продемонструвала?
  • Як пройшло знайомство з дітьми героїні?
  • Що дізналися матусі після особистого спілкування з дочкою Євою?
  • Які таємниці щодо Христини спливли? 
  • Яку пораду дав Дмитро Карпачов мамі в кайф Христині під час особистого спілкування?

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