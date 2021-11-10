«Супермама» 4 сезон выпуск 27 от 10.11.2021: Как воспитывает детей мама в кайф Кристина?
10.11.2021
10 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 27 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как сложилась судьба мамы в кайф Кристины и ее отношения с мужем. Что будет в 27 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 27 от 10.11.2021: Как воспитывает детей мама в кайф Кристина?
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Мама в кайф Кристина не получила высшего образования, но и работать «за три копейки» круглосуточно не хотела. Поэтому к 27 годам родила двоих детей и обустроила свою жизнь выгодным браком. Она считает, что нужно кайфовать, роскошно отдыхать и наслаждаться жизнью вместо работы.
В 27 выпуске реалити «Супермама»-4 от 10.11.2021 мы узнаем:
- С чего началось знакомство мам с семьей Кристины? Почему она не позвала их домой?
- Чем поразил участниц «Супермамы» муж Кристины?
- Как мама в кайф описала свою жизнь и чем обескуражила соперниц?
- Повезла ли Кристина конкуренток домой, и что она им продемонстрировала?
- Как прошло знакомство с детьми героини?
- Что узнали мамочки после личного общения с дочкой Евой?
- Какие тайны о Кристине всплыли?
- Какой совет дал Дмитрий Карпачев маме в кайф Кристине во время личного общения?
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