10 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 27 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как сложилась судьба мамы в кайф Кристины и ее отношения с мужем. Что будет в 27 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 27 от 10.11.2021: Как воспитывает детей мама в кайф Кристина? Супермама 4 сезон 27 выпуск: Как устроила свою жизнь мама в кайф Кристина? Что рассказывает о маме дочь Кристины? Как прошла инспекция – смотрите в 27 выпуске Супермамы

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Мама в кайф Кристина не получила высшего образования, но и работать «за три копейки» круглосуточно не хотела. Поэтому к 27 годам родила двоих детей и обустроила свою жизнь выгодным браком. Она считает, что нужно кайфовать, роскошно отдыхать и наслаждаться жизнью вместо работы.

В 27 выпуске реалити «Супермама»-4 от 10.11.2021 мы узнаем:

С чего началось знакомство мам с семьей Кристины? Почему она не позвала их домой?

Чем поразил участниц «Супермамы» муж Кристины?

Как мама в кайф описала свою жизнь и чем обескуражила соперниц?

Повезла ли Кристина конкуренток домой, и что она им продемонстрировала?

Как прошло знакомство с детьми героини?

Что узнали мамочки после личного общения с дочкой Евой?

Какие тайны о Кристине всплыли?

Какой совет дал Дмитрий Карпачев маме в кайф Кристине во время личного общения?

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