Школа. У декого це слово викликає лише негативні спогади. І не дивно, адже багатьом дітям складно дається не тільки навчання, а й спілкування з однолітками. Як допомогти дитині знайти друзів у школі? Про це розповімо в нашому матеріалі.

Дитині, яка вперше йде до школи, дуже страшно. Та й батькам — теж. Це в будь-якому разі стрес для всіх. Але як допомогти дитині не боятися і завести друзів? Це завдання не з легких. Та якщо підготуватися, то все можливо.

Якщо дитина йде в перший клас, то, звісно, така вона буде там не одна. У класі комусь теж буде страшно і самотньо. Поясніть своєму чаду, що не треба соромитися, а сміливо можна підійти і запитати: «Привіт! Ти теж новенький? Я — так! Давай познайомимося”. Удвох дітям уже буде простіше. Але ще краще, коли друзів більше. Тому в такий самий спосіб можна познайомитися і з іншими дітьми.

У перші кілька місяців, коли всі діти ще добре не познайомились, дитині можуть допомогти знайти друзів захоплення. Улюблений мультик, вид спорту. Малюк може взяти в школу свою улюблену іграшку, книгу або м’яч. Усе, що допоможе йому знайти друзів за схожими інтересами.

Якщо ваша дитина сором’язлива, то в школі їй буде складно. Завдання батьків — підготувати малюка до цього. Попросіть його потренуватися знайомитися або питати щось. Такі тренування не тільки сприяють зменшенню страху, а й допоможуть стати більш комунікабельним.

Дитині потрібно брати активну участь у житті класу, щиро висловлювати свою думку, але стежити за тим, щоб нікого не зачепити і не образити. До активних дітей однолітки часто виявляють підвищений інтерес.

Можна знайти однокласника, який живе поряд із вами, або просто дійти до метро разом. Спільний шлях чудово зближує — це ідеальний час, щоб обговорити день, та й просто поспілкуватися про все на світі. До того ж, якщо дітей супроводжують батьки, то й вони зможуть завести собі нових знайомих. Чи це не чудово?

Восени, коли перші тижні навчання минули, можна поцікавитися, з ким із дітей ваша дитина хоче подружитися. А потім запропонувати своєму чаду влаштувати вдома невеличке свято. Скажімо, Геловін. Чим не привід! Запросіть однокласників своєї дитину додому. Тут, у рідних стінах, їй буде простіше спілкуватися з однолітками. Це чудовий спосіб подружитися. Такі події зближують.

