«Супермама» 4 сезон випуск 23 від 03.11.2021: Як виховує дітей широко обізнана матуся Іриша?
03.11.2021
3 листопада на телеканалі СТБ виходить 23 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які правила вдома у широко обізнаної мами Іриші. Що буде у 23 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 23 від 03.11.2021: Як виховує дітей широко обізнана матуся Іриша?
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Іриша живе з чоловіком Олександром 16 років. Він приватний підприємець, а вона ― коуч, нумерологиня, тарологиня та рунологиня. У них є 7-річна донька Мілана та 4-річний син Марк. Іриша вважає себе супермамою, бо як психологиня-коуч знає, як взаємодіяти з дітьми, щоби вони виросли без дитячих травм.
У 23 випуску реаліті «Супермама»-4 від 03.11.2021 ми дізнаємося:
- З чого почалося знайомство суперниць із життям Іриші? Чим вона шокувала їх?
- Що про своє життя розповіла героїня, і які навички вона одразу продемонструвала?
- Що учасниці дізналися про роботу широко обізнаної мами, і як вона стала коучем?
- Як пройшла інспекція її домівки?
- Що конкурентки знайшли на кухні Іриші? Що шокувало їх?
- Як пройшло знайомство з дітьми, і що довело до сліз Мілану?
- Що розкрилося про родину Іриші за урочистою вечерею?
- Які поради широко обізнаній мамі дав Дмитро Карпачов?
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