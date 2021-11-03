«Супермама» 4 сезон выпуск 23 от 03.11.2021: Как воспитывает детей широко осведомленная мама Ириша?
03.11.2021
3 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 23 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие правила дома у широко осведомленной мамы Ириши. Что будет в 23 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 23 от 03.11.2021: Как воспитывает детей широко осведомленная мама Ириша?
Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Ответственная мама, экс-пацанка, мама-красотка и широко осведомленная мама ― участницы шестой недели
Ириша живет с мужем Александром 16 лет. Он частный предприниматель, а она ― коуч, нумеролог, таролог и рунолог. У них есть 7-летняя дочь Милана и 4-летний сын Марк. Ириша считает себя супермамой, потому что как психолог-коуч знает, как взаимодействовать с детьми, чтобы они выросли без детских травм.
В 23 выпуске реалити «Супермама»-4 от 03.11.2021 мы узнаем:
- С чего началось знакомство соперниц с жизнью Ириши? Чем она шокировала их?
- Что о своей жизни рассказала Ириша, и какие навыки она сразу же продемонстрировала?
- Что участницы узнали о работе героини, и как она стала коучем?
- Как прошла инспекция ее дома?
- Что конкурентки нашли на кухне Ириши? Что повергло их в шок?
- Как прошло знакомство с детьми, и что довело до слез Милану?
- Что раскрылось о семье Ириши за торжественным ужином?
- Какие советы дал широко осведомленной маме Дмитрий Карпачев?
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+