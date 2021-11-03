3 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 23 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие правила дома у широко осведомленной мамы Ириши. Что будет в 23 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 23 от 03.11.2021: Как воспитывает детей широко осведомленная мама Ириша? Супермама 4 сезон 23 выпуск: Насколько правдивы достижения тренера и коуча Иришы? Что дети рассказали о воспитании Иришы? Какая супермама Ириша?

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Ириша живет с мужем Александром 16 лет. Он частный предприниматель, а она ― коуч, нумеролог, таролог и рунолог. У них есть 7-летняя дочь Милана и 4-летний сын Марк. Ириша считает себя супермамой, потому что как психолог-коуч знает, как взаимодействовать с детьми, чтобы они выросли без детских травм.

В 23 выпуске реалити «Супермама»-4 от 03.11.2021 мы узнаем:

С чего началось знакомство соперниц с жизнью Ириши? Чем она шокировала их?

Что о своей жизни рассказала Ириша, и какие навыки она сразу же продемонстрировала?

Что участницы узнали о работе героини, и как она стала коучем?

Как прошла инспекция ее дома?

Что конкурентки нашли на кухне Ириши? Что повергло их в шок?

Как прошло знакомство с детьми, и что довело до слез Милану?

Что раскрылось о семье Ириши за торжественным ужином?

Какие советы дал широко осведомленной маме Дмитрий Карпачев?

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