2 листопада на телеканалі СТБ виходить 22 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховала сина експацанка Ірина Слюнько всупереч своїй бурхливій молодості. Що буде у 22 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 22 від 02.11.2021: Як виховує дітей експацанка Ірина Слюнько? Супермама 4 сезон 22 випуск: Як займається сім'єю екс-пацанка Ірина? Яке виховання у сина екс-пацанки Влада? Як змінилося життя колишньої пацанки?

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Іра має сина Владика, якому 16 років. Він самостійний: сам собі пере, прибирає, сам живе та навчається на бюджеті в іншому місті ― Херсоні. Іра живе з чоловіком Віктором. Вони проводять багато часу з друзями та подругами. Героїня вважає себе супермамою, бо має найкрутішого сина.

У 22 випуску реаліті «Супермама»-4 від 02.11.2021 ми дізнаємося:

Як розпочалася зустріч з експацанкою Ірою? Як вона викликала фурор?

Що Іра розповіла про своє життя та свого чоловіка? Чим вона так здивувала своїх нових подруг?

Чому життя сина героїні викликало осуд суперниць, і як на це відреагував Дмитро Карпачов?

Як живе Іра у своїй смарт-квартирі в дорогому комплексі в Києві? Що конкурентки побачили на її кухні?

Як експерт проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов оцінив умови життя Іри?

Що героїня розповіла про свою роботу і чим шокувала інших мам?

Як пройшло спілкування із сином Іри?

У чому експацанка зізналася за вечерею? Що так змінило її життя?

Як пройшла розмова Іри з Дмитром Карпачовим?

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