«Супермама» 4 сезон випуск 22 від 02.11.2021: Як виховує дітей експацанка Ірина Слюнько?
02.11.2021
2 листопада на телеканалі СТБ виходить 22 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховала сина експацанка Ірина Слюнько всупереч своїй бурхливій молодості. Що буде у 22 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 22 від 02.11.2021: Як виховує дітей експацанка Ірина Слюнько?
Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Відповідальна мама, експацанка, мама-красуня та широко обізнана мама ― учасниці шостого тижня
Іра має сина Владика, якому 16 років. Він самостійний: сам собі пере, прибирає, сам живе та навчається на бюджеті в іншому місті ― Херсоні. Іра живе з чоловіком Віктором. Вони проводять багато часу з друзями та подругами. Героїня вважає себе супермамою, бо має найкрутішого сина.
У 22 випуску реаліті «Супермама»-4 від 02.11.2021 ми дізнаємося:
- Як розпочалася зустріч з експацанкою Ірою? Як вона викликала фурор?
- Що Іра розповіла про своє життя та свого чоловіка? Чим вона так здивувала своїх нових подруг?
- Чому життя сина героїні викликало осуд суперниць, і як на це відреагував Дмитро Карпачов?
- Як живе Іра у своїй смарт-квартирі в дорогому комплексі в Києві? Що конкурентки побачили на її кухні?
- Як експерт проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов оцінив умови життя Іри?
- Що героїня розповіла про свою роботу і чим шокувала інших мам?
- Як пройшло спілкування із сином Іри?
- У чому експацанка зізналася за вечерею? Що так змінило її життя?
- Як пройшла розмова Іри з Дмитром Карпачовим?
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+