2 листопада на телеканалі СТБ виходить 22 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховала сина експацанка Ірина Слюнько всупереч своїй бурхливій молодості. Що буде у 22 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Іра має сина Владика, якому 16 років. Він самостійний: сам собі пере, прибирає, сам живе та навчається на бюджеті в іншому місті ― Херсоні. Іра живе з чоловіком Віктором. Вони проводять багато часу з друзями та подругами. Героїня вважає себе супермамою, бо має найкрутішого сина.

У 22 випуску реаліті «Супермама»-4 від 02.11.2021 ми дізнаємося:

